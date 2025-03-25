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Стало известно, в какие месяцы рождаются самые успешные и счастливые люди

Стало известно, в какие месяцы рождаются самые успешные и счастливые люди

В какие месяцы рождаются успешные люди / Фото: Freepik

Эксперты по эзотерике убеждают, что успех – явление не случайное, и месяц рождения часто играет ключевую роль в этом вопросе.

Рассказываем, когда рождаются любимцы судьбы, имеющие самые большие шансы получить от жизни все, что пожелают.

Три месяца, в которые рождаются самые успешные люди

  • Январь. Родившиеся в январе имеют все шансы на успех, так как обладают выраженными лидерскими качествами и способны влиять как на события, так и на людей. Большинство из них становятся известными бизнесменами, политиками, лидерами мнений и учеными. А все потому, что, кроме везения, они имеют четкий план на свою жизнь, отличаются своей дисциплинированностью и целеустремленностью.
  • Апрель считается крайне благоприятным периодом, особенно для родившихся в этот весенний месяц. Рожденные в это время не боятся рисковать и преуспевают благодаря своим смелым и креативным решениям. Ученые провели исследование и обнаружили, что именно в апреле рождается много известных предпринимателей, меценатов, художников и духовных лидеров.
  • Октябрь. Люди, которые родились в октябре, имеют развитую интуицию и коммуникативные способности. Они чувствуют других людей и могут договориться с ними о чем угодно. Именно поэтому им легко удается добиваться своих целей. Они успешны как в карьере, так и в личной жизни.

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