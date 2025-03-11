Стало известно, в каком месяце рождаются люди с мистической силой

Эксперты по эзотерике убеждают, что месяц рождения человека оказывает чрезвычайное влияние на его уникальные способности.

Ученые сделали предположение, что родившиеся в октябре могут иметь развитую интуицию и магические способности. Эксперты проанализировали данные тысячи людей, известных своими суперспособностями и связью с чрезвычайными явлениями и обнаружили, что большинство из них родились именно в этом месяце.

Астрологи объясняют это тем, что в период средины осени на небе располагаются планеты особым образом. В частности, октябрьские дети рождаются под знаками Скорпиона и Весов. Именно эти представители зодиакального круга известны своими экстрасенсорными способностями, глубокой проницательностью и способностью видеть незримые потоки силы.

Психологи в свою очередь также подтверждают, что люди, рожденные в октябре, обладают эмпатическими способностями, чувствуют настроения других, именно это делает их невероятно интуитивными.

Исследователи уверены, что у рожденных в средине осени есть все шансы для того, чтобы развить свою интуицию и экстрасенсорные способности.

Читайте также:

Шесть простых привычек, которые помогут прожить долгую и счастливую жизнь

Как вырваться из плена бедности: три совета для быстрого решения финансовых проблем