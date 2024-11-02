Станет ли Трамп следующим президентом США: ученая воспроизвела давнее гадание на печени овцы (видео)

Аналогичные методы доктор Селена Висном использовала для прогнозов на 2016 и 2020 годы, и, по ее словам, гадание правильно предсказало результаты выборов в США.

Исследовательница древних месопотамских традиций доктор Селена Висном проанализировала овечью печень по методам вавилонских гадателей и предположила, что Дональд Трамп проиграет на выборах в США в 2024 году.

Висном следовала древним клинописным текстам, найденным в Ираке, которые детально объясняли значение каждого знака на печени животных.

Такие практики жрецы применяли около 4 тысяч лет назад.

Месопотамские гадания на внутренностях животных, по словам Висном, дают ответ на любой вопрос, требующий ответа "да" или "нет". Как объясняет учёная, на тканях печени можно рассмотреть так называемые отрицательные и положительные знаки. Преобладание первых означает ответ "нет", вторых соответственно – да.

В этом случае доктор Висном обнаружила множество отрицательных знаков, что, по ее словам, свидетельствует о том, что Трамп не сможет победить в 2024 году. Примечательно, что аналогичные методы ученая использовала и для прогнозов на 2016 и 2020 годы, и, по ее словам, гадание правильно предсказало результаты американских выборов.

Вавилонские традиции применялись на всех уровнях общества. Прорицатели задавали вопрос о предстоящих событиях, финансовых интервенциях и даже последствиях войны, надеясь, что боги отвечают на знаки через внутренние органы животных. Они тщательно зафиксировали результаты, которые сегодня помогают ученым воспроизвести гадания.

Селена Висном отмечает, что подобные гадания порой бывают столь же надежными, как и современные методы прогнозирования. Современные опросы или даже алгоритмы прогнозирования, по ее мнению, не всегда лучше древних методов, поскольку даже они не способны предугадать некоторые события.

Отметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Выборы президента США

Кандидаты от республиканцев Дональд Трамп и демократов Камала Харрис являются главными соперниками на состоявшихся во вторник 5 ноября президентских выборах в США.

Напомним, кандидаты в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп почти сравнялись по рейтингу поддержки в штате Пенсильвании, который является одним из самых главных в предвыборной гонке.

К слову, чиновники Офиса президента Украины Владимира Зеленского "оптимистично настроены" по поводу возможной победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Они считают, что Зеленский сможет склонить его на свою сторону.

США выбирают между Трампом и Гаррис: как новый президент может изменить судьбу Украины

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