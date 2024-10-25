Станете единым целым: терапевт назвала шесть фраз, которые всегда звучат в здоровых отношениях

Любых психотерапевт скажет вам, что не существует единых правил, которые показывали бы, как вам нужно вести себя в отношениях. Успешные пары могут иметь разные формы, однако есть шесть фраз, которые обычно звучат там, где есть абсолютная любовь и уважение.

Как рассказала Эми Морин, психотерапевт и автор книги "13 вещей, которые психически сильные пары не делают", есть определенные фразы, которые обычно говорят люди, находящиеся в здоровых партнерских отношениях.

Я собираюсь сказать тебе то, что может быть неприятно услышать

Скрывать потенциально вредоносную информацию от своего партнера нездорово. Даже если вы думаете, что им это будет некомфортно услышать, лучше решить любые ваши проблемы. Только не забудьте сделать это тактично. Например: "Мне было некомфортно, когда ты рассказал своей матери о нашем частном бизнесе".

Мне сейчас нужна твоя поддержка

Чтобы узнать, почему любовь длится долго, клинические психологи и исследователи Джон и Джули Готтман опросили более 3000 пар и наблюдали за некоторыми в течение 20 лет. Они поняли, что не существует формулы разрешения конфликта, но некоторые разговоры более плодотворны, чем другие. Если вы скажете, что вам необходима поддержка партнера, то покажете свои эмоции.

Я понимаю, как ты себя чувствуешь

То, что вы можете испытывать некоторые вещи не так, как ваш партнер, не означает, что вы не можете понять его эмоции. Эта фраза, по словам Морин, помогает успокоить и показать, что ты сочувствуешь.

Я никогда не думал/ла об этих вещах таким образом

Будут моменты, когда вы захотите встретиться со своим партнером на полпути или по крайней мере подтвердить то, что он говорит. Готманы называют эти фразы "прийти к согласию". Если вы скажете "Давайте найдем компромисс" или "Я думаю, что ваша точка зрения имеет смысл", то покажете, что вы слушаете своего партнера, а не просто пытаетесь доказать свое мнение.

Мне жаль из-за той роли, которую я сыграл/ла в этом

Осознание того, какую роль вы сыграли в конфликте, имеет важное значение для взаимного развития, говорит Морфн. "Когда вы берете ответственность за определенную часть ссоры, то увеличиваете шансы, что ваш партнер тоже возьмет ответственность за другую", — говорит она. "Тогда вы оба сможете приложить свою энергию к принятию решения, а не застрять, показывая пальцами и споря о том, кто вызвал проблему".

Давай вместе найдем решение проблемы

Успешные пары решают проблемы вместе. Даже если проблема не в отношениях, сотрудничество, чтобы найти решение, может помочь укрепить вашу связь. "Хотя некоторые проблемы в конце концов находятся в руках вашего партнера, например проблемы с работой, предложение поработать вместе показывает, что вы готовы потратить свое время, чтобы помочь ему принять лучшее для себя решение", — говорит Морин.

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