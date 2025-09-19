ТСН в социальных сетях

282
2 мин

Старая газовая плита будет сиять чистотой, как новая: вам понадобится это средство и 5 минут времени

Как отчистить старую газовую плиту от нагара, жира и копоти за несколько минут без химии: действенный народный метод, проверенный временем.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем отмыть нагар и жир из газовой плиты

Чем отмыть нагар и жир из газовой плиты / © Freepik

Газовая плита — один из самых сложных в уходе бытовых приборов на нашей кухне. Жир, нагар и пятна появляются буквально после каждого приготовления пищи. Часто приходится часами оттирать поверхность, а агрессивные средства еще и оставляют царапины. Однако существует простой и проверенный способ, который поможет вернуть плите безупречную чистоту без усилий. И все, что вам понадобится — обычная поваренная соль и несколько минут времени.

Как легко отчистить плиту от жира и нагара: пошаговая инструкция

Этот способ был известен еще до появления современной бытовой химии. Он прост и безопасен, но крайне действенен.

  • В небольшую кастрюльку налейте пол-литра воды.

  • Добавьте три столовых ложки соли и доведите до кипения.

  • Отдельно смешайте 1 ст. ложку пищевой соды, 3 ст. ложки уксуса и 1 ст. ложку геля для мытья посуды.

  • Когда вода с солью закипит, добавьте приготовленную смесь и хорошо перемешайте.

  • Снимите конфорки с плиты и окуните их в этот раствор на 3–5 минут.

  • Тем временем смочите губку в небольшом количестве средства и протрите плиту и ручки.

  • После окончания процедуры тщательно протрите поверхность влажной чистой губкой.

В результате — никакого жира, нагара или темных пятен, а металлические элементы будут сиять так, будто вы только что купили новую плиту.

Почему этот метод лучший для чистки плиты

  • Используются только доступные продукты — соль, сода, уксус.

  • Смесь не вредит поверхности и не оставляет царапин.

  • Всего несколько минут — и ваша плита выглядит безупречно.

  • Раствор подходит даже для старых конфорок, которые трудно отмыть обычными средствами.

