Старая газовая плита будет сиять чистотой, как новая: вам понадобится это средство и 5 минут времени
Как отчистить старую газовую плиту от нагара, жира и копоти за несколько минут без химии: действенный народный метод, проверенный временем.
Газовая плита — один из самых сложных в уходе бытовых приборов на нашей кухне. Жир, нагар и пятна появляются буквально после каждого приготовления пищи. Часто приходится часами оттирать поверхность, а агрессивные средства еще и оставляют царапины. Однако существует простой и проверенный способ, который поможет вернуть плите безупречную чистоту без усилий. И все, что вам понадобится — обычная поваренная соль и несколько минут времени.
Как легко отчистить плиту от жира и нагара: пошаговая инструкция
Этот способ был известен еще до появления современной бытовой химии. Он прост и безопасен, но крайне действенен.
В небольшую кастрюльку налейте пол-литра воды.
Добавьте три столовых ложки соли и доведите до кипения.
Отдельно смешайте 1 ст. ложку пищевой соды, 3 ст. ложки уксуса и 1 ст. ложку геля для мытья посуды.
Когда вода с солью закипит, добавьте приготовленную смесь и хорошо перемешайте.
Снимите конфорки с плиты и окуните их в этот раствор на 3–5 минут.
Тем временем смочите губку в небольшом количестве средства и протрите плиту и ручки.
После окончания процедуры тщательно протрите поверхность влажной чистой губкой.
В результате — никакого жира, нагара или темных пятен, а металлические элементы будут сиять так, будто вы только что купили новую плиту.
Почему этот метод лучший для чистки плиты
Используются только доступные продукты — соль, сода, уксус.
Смесь не вредит поверхности и не оставляет царапин.
Всего несколько минут — и ваша плита выглядит безупречно.
Раствор подходит даже для старых конфорок, которые трудно отмыть обычными средствами.