Старая газовая плита будет сиять чистотой, как новая: вам понадобится это средство и 5 минут времени

Чем отмыть нагар и жир из газовой плиты / © Freepik

Реклама

Газовая плита — один из самых сложных в уходе бытовых приборов на нашей кухне. Жир, нагар и пятна появляются буквально после каждого приготовления пищи. Часто приходится часами оттирать поверхность, а агрессивные средства еще и оставляют царапины. Однако существует простой и проверенный способ, который поможет вернуть плите безупречную чистоту без усилий. И все, что вам понадобится — обычная поваренная соль и несколько минут времени.

Как легко отчистить плиту от жира и нагара: пошаговая инструкция

Этот способ был известен еще до появления современной бытовой химии. Он прост и безопасен, но крайне действенен.

В небольшую кастрюльку налейте пол-литра воды.

Добавьте три столовых ложки соли и доведите до кипения.

Отдельно смешайте 1 ст. ложку пищевой соды, 3 ст. ложки уксуса и 1 ст. ложку геля для мытья посуды.

Когда вода с солью закипит, добавьте приготовленную смесь и хорошо перемешайте.

Снимите конфорки с плиты и окуните их в этот раствор на 3–5 минут.

Тем временем смочите губку в небольшом количестве средства и протрите плиту и ручки.

После окончания процедуры тщательно протрите поверхность влажной чистой губкой.

В результате — никакого жира, нагара или темных пятен, а металлические элементы будут сиять так, будто вы только что купили новую плиту.

Реклама

Почему этот метод лучший для чистки плиты