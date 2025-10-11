ТСН в социальных сетях

Старая раздельная доска неприятно пахнет: простой трюк — и за 10 минут она выглядит как новая

Раздельная доска — незаменимый предмет на любой кухне. На нем нарезают мясо, рыбу, овощи и фрукты. Многие хозяйки предпочитают деревянные доски: они не скользят по столу и выглядят эстетично.

Как быстро очистить кухонную доску от запаха

Как быстро очистить кухонную доску от запаха / © unsplash.com

Но у таких досок есть и своя проблема. Натуральное дерево впитывает влагу и запахи, поэтому со временем доски начинают неприятно пахнуть и теряют привлекательный вид.

Существует очень простой способ, как быстро обновить деревянную раздельную доску. Потратите всего 10–15 минут, а результат будет ошеломляющим.

Вот как это сделать:

  1. Смочите доску водой.

  2. Натрите ее крупной поваренной солью.

  3. Посыпьте поверхность содой и разотрите по дереву.

  4. Полейте доску уксусом и оставьте на 10 минут удобно делать это прямо в раковине.

По истечении времени промойте под проточной водой с моющим средством и протрите насухо. Вашу деревянную доску теперь можно смело использовать и она выглядит почти как новая!

