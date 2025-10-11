- Дата публикации
Старая раздельная доска неприятно пахнет: простой трюк — и за 10 минут она выглядит как новая
Раздельная доска — незаменимый предмет на любой кухне. На нем нарезают мясо, рыбу, овощи и фрукты. Многие хозяйки предпочитают деревянные доски: они не скользят по столу и выглядят эстетично.
Но у таких досок есть и своя проблема. Натуральное дерево впитывает влагу и запахи, поэтому со временем доски начинают неприятно пахнуть и теряют привлекательный вид.
Существует очень простой способ, как быстро обновить деревянную раздельную доску. Потратите всего 10–15 минут, а результат будет ошеломляющим.
Вот как это сделать:
Смочите доску водой.
Натрите ее крупной поваренной солью.
Посыпьте поверхность содой и разотрите по дереву.
Полейте доску уксусом и оставьте на 10 минут удобно делать это прямо в раковине.
По истечении времени промойте под проточной водой с моющим средством и протрите насухо. Вашу деревянную доску теперь можно смело использовать и она выглядит почти как новая!