Как быстро очистить кухонную доску от запаха

Но у таких досок есть и своя проблема. Натуральное дерево впитывает влагу и запахи, поэтому со временем доски начинают неприятно пахнуть и теряют привлекательный вид.

Существует очень простой способ, как быстро обновить деревянную раздельную доску. Потратите всего 10–15 минут, а результат будет ошеломляющим.

Вот как это сделать:

Смочите доску водой. Натрите ее крупной поваренной солью. Посыпьте поверхность содой и разотрите по дереву. Полейте доску уксусом и оставьте на 10 минут удобно делать это прямо в раковине.

По истечении времени промойте под проточной водой с моющим средством и протрите насухо. Вашу деревянную доску теперь можно смело использовать и она выглядит почти как новая!