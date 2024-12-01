Старая сантехника будет сиять, как новая: как очистить унитаз от желтизны и известкового налета

Очень мощное и эффективное средство для очистки любых поверхностей от известкового налета, устаревшего жира и грязи можно приготовить в домашних условиях из этих простых ингредиентов. Оно сделает даже самые грязные поверхности совершенно чистыми.

Как быстро отчистить унитаз от желтизны и известкового налета

Когда не было таких мощных химических чистящих средств, наши бабушки просто смешивали несколько ингредиентов, чтобы отчистить грязь, жир, ржавчину и известковый налет с разных поверхностей и сантехники. Особенно этим раствором хорошо отчищать старый унитаз или ванну. Для приготовления средства надо натереть брусок хозяйственного мыла, добавить чуть-чуть пищевой соды, 10 капель нашатырного спирта и развести смесь водой до консистенции пасты. Затем приготовленное средство нужно нанести на унитаз и оставить на 10 минут, чтобы оно отработало. Затем возьмите губку и потрите обработанные поверхности, смойте средство водой. После этой смеси даже самая старая сантехника будет сиять, как новая.

Такая паста будет идеальна для чистки всех поверхностей на кухне и в ванной комнате. Она отлично справится с известковым налетом, жиром, ржавчиной и желтизной. Если грязь очень въелась, можно оставлять пасту на грязной поверхности на час, а затем смывать теплой водой.

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