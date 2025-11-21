Старая яблоня снова будет обильно плодоносить: успейте сделать это до наступления зимы

Как омолодить старую яблоню осенью / © www.freepik.com/free-photo

Со временем урожайность даже самых лучших яблонь уменьшается. Причина проста: дерево истощается, получает меньше питательных веществ, а ветки стареют, поэтому не дают качественных плодов. Однако вернуть яблоне силу для плодоношения не сложно, главное, совершить несколько важных действий до наступления морозов. Эти простые осенние процедуры помогут даже очень старому дереву снова давать большие, сладкие и сочные плоды.

Проведите легкую омолаживающую обрезку

Не нужно срезать сразу половину кроны — это только ослабит дерево.

Осенью достаточно:

удалить сухие, больные и старые ветви;

обрезать ветви, растущие внутрь кроны;

убрать верхушки, которые тянут силу, но не плодоносят.

Такое омоложение стимулирует дерево пробуждать новые плодовые побеги весной.

Очистите ствол от мха и старой коры

Под отслоенной корой часто зимуют вредители и грибок. Возьмите жесткую щетку, тёплую воду с содой или хозяйственным мылом. Аккуратно очистите ствол и основания ветвей. Дерево после такой процедуры дышит лучше, а весной более активно запускает движение соков.

Побелите штамб правильной смесью

Осенняя побелка — это не для красоты, а для защиты от морозобоин, вредителей и солнечных ожогов в феврале и марте.

Смесь можно сделать самостоятельно:

1 кг извести;

200 г медного купороса;

1 л глины;

воды нужно столько, чтобы образовалась смесь, похожая на жидкую сметану.

Тщательно побелите ствол и нижние скелетные ветки.

Подживите дерево фосфором и калием

Именно эти два элемента отвечают за закладывание плодовых почек.

Подойдут:

суперфосфат;

сульфат калия;

древесный пепел.

Рассыпьте удобрения вокруг приствольного круга, не под сам ствол, а на расстоянии 40-60 см, где проходят живые корни.

Замульчуйте почву толстым слоем

Мульча защищает корни от промерзания и помогает умеренно удерживать влагу. Подойдет перепревший перегной, хвоя, сухие листья, измельченная кора. Слой должен быть до 10 сантиметров.

Поставьте защиту от грызунов

Зимой мыши и зайцы часто объедают старые яблони, спасаясь от голода. Обмотайте ствол еловыми ветвями, сеткой или агроволокном. Это сохраняет кору невредимой, а значит, дерево не потеряет сокодвижение весной.