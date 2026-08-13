Старение или болезнь: что на самом деле означают изменения цвета и формы ногтей

Нингти могут сигнализировать о болезни / © Pixabay

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Состояние ногтей может отражать внутренние процессы в организме и изменения, связанные со старением.

Как пишет венгерское издание Egeszsegkalauz, с возрастом рост ногтей естественным образом замедляется, они становятся более сухими и ломкими, а их цвет и структура могут меняться.

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Большинство таких проявлений являются безвредной частью физиологического старения.

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Какие изменения происходят с возрастом

После 25 лет скорость роста ногтей постепенно снижается.

Ногтевая пластина может терять прозрачность, приобретать матовый, сероватый, беловатый или желтоватый оттенок.

Кроме того, чаще возникают продольные бороздки, трещины, шелушение и ломкость.

На эти процессы влияют сухость, частый контакт с водой, агрессивными веществами, а также возрастные изменения кровообращения и тканей.

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Когда ногти могут сигнализировать о проблеме

В то же время некоторые изменения не стоит автоматически объяснять возрастом.

Резкое замедление роста может быть связано с дефицитом питательных веществ, нарушениями кровообращения или действием лекарственных препаратов. Необычная окраска иногда сопровождает инфекции или системные заболевания.

Особого внимания заслуживают новые тёмные продольные полосы: в редких случаях они могут быть признаком подногтевой меланомы.

Форма ногтя также имеет значение

Ложкообразные ногти могут быть признаком железодефицитной анемии или гипотиреоза, а деформация в виде «барабанных палочек» — хронических заболеваний легких или сердца.

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Поперечные бороздки, известные как линии Бо, могут оставаться на ногте после периода временного нарушения его роста, в частности после тяжелой болезни, операции или травмы.

В то же время специалисты предупреждают: по одному лишь виду ногтей невозможно достоверно определить заболевание. Одно и то же изменение может иметь разные причины, а серьёзная болезнь может вообще не проявляться на ногтях.

Поэтому о внезапных, необычных или прогрессирующих изменениях лучше проконсультироваться с врачом.

Напомним, что даже незначительные изменения формы, цвета или структуры ногтей иногда могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, которые пока не проявились другими симптомами.

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