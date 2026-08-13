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Старение или болезнь: что на самом деле означают изменения цвета и формы ногтей
Некоторые изменения в состоянии ногтей не стоит автоматически связывать с возрастом.
Состояние ногтей может отражать внутренние процессы в организме и изменения, связанные со старением.
Как пишет венгерское издание Egeszsegkalauz, с возрастом рост ногтей естественным образом замедляется, они становятся более сухими и ломкими, а их цвет и структура могут меняться.
Большинство таких проявлений являются безвредной частью физиологического старения.
Какие изменения происходят с возрастом
После 25 лет скорость роста ногтей постепенно снижается.
Ногтевая пластина может терять прозрачность, приобретать матовый, сероватый, беловатый или желтоватый оттенок.
Кроме того, чаще возникают продольные бороздки, трещины, шелушение и ломкость.
На эти процессы влияют сухость, частый контакт с водой, агрессивными веществами, а также возрастные изменения кровообращения и тканей.
Когда ногти могут сигнализировать о проблеме
В то же время некоторые изменения не стоит автоматически объяснять возрастом.
Резкое замедление роста может быть связано с дефицитом питательных веществ, нарушениями кровообращения или действием лекарственных препаратов. Необычная окраска иногда сопровождает инфекции или системные заболевания.
Особого внимания заслуживают новые тёмные продольные полосы: в редких случаях они могут быть признаком подногтевой меланомы.
Форма ногтя также имеет значение
Ложкообразные ногти могут быть признаком железодефицитной анемии или гипотиреоза, а деформация в виде «барабанных палочек» — хронических заболеваний легких или сердца.
Поперечные бороздки, известные как линии Бо, могут оставаться на ногте после периода временного нарушения его роста, в частности после тяжелой болезни, операции или травмы.
В то же время специалисты предупреждают: по одному лишь виду ногтей невозможно достоверно определить заболевание. Одно и то же изменение может иметь разные причины, а серьёзная болезнь может вообще не проявляться на ногтях.
Поэтому о внезапных, необычных или прогрессирующих изменениях лучше проконсультироваться с врачом.
Напомним, что даже незначительные изменения формы, цвета или структуры ногтей иногда могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, которые пока не проявились другими симптомами.