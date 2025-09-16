Старые кастрюли будут сиять, как только что из магазина: для этого понадобится копеечный продукт

Со временем даже самая качественная посуда теряет свой вид: дно темнеет от нагара, на стенках оседает жирный налет, а металл становится тусклым. Хозяйки привыкли покупать дорогие чистящие средства, но они часто агрессивны и вредны для здоровья. На самом деле существуют простые и дешевые методы, которые работают не хуже бытовой химии.

Пищевая сода — это проверенный временем способ, который отлично справляется с жиром и нагаром. Как почистить содой кастрюли? Налейте в кастрюлю горячую воду и добавьте 4–5 ст. ложек соды, оставьте на 2 часа или на ночь, если загрязнение очень старое. Для проблемных участков сделайте пасту из соды и нескольких капель воды, нанесите и потрите губкой. После того, как сода отработает, тщательно вымойте кастрюлю чистой водой. Результат вас непременно удивит, кастрюля снова будет сиять чистотой и не будет никаких неприятных запахов.

Соль и уксус. Этот метод особенно эффективен для удаления жирного налета и придания блеска стальным изделиям. Насыпьте на дно кастрюли толстый слой соли, залейте уксусом так, чтобы образовалась кашевидная смесь, оставьте на 40 минут. По прошествии времени протрите кастрюлю губкой и промойте теплой водой. Соль действует как мягкий абразив, а уксус растворяет жиры и налет.