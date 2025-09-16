- Дата публикации
- Категория
- Количество просмотров
- Время на прочтение
Старые кастрюли будут сиять, как только что из магазина: для этого понадобится копеечный продукт
Чем отчистить кастрюли от нагара, жирного налета и вековой грязи: действенные методы, о которых незаслуженно забыли.
Со временем даже самая качественная посуда теряет свой вид: дно темнеет от нагара, на стенках оседает жирный налет, а металл становится тусклым. Хозяйки привыкли покупать дорогие чистящие средства, но они часто агрессивны и вредны для здоровья. На самом деле существуют простые и дешевые методы, которые работают не хуже бытовой химии.
Топ-3 бюджетных способа чистки кастрюль
Пищевая сода — это проверенный временем способ, который отлично справляется с жиром и нагаром. Как почистить содой кастрюли? Налейте в кастрюлю горячую воду и добавьте 4–5 ст. ложек соды, оставьте на 2 часа или на ночь, если загрязнение очень старое. Для проблемных участков сделайте пасту из соды и нескольких капель воды, нанесите и потрите губкой. После того, как сода отработает, тщательно вымойте кастрюлю чистой водой. Результат вас непременно удивит, кастрюля снова будет сиять чистотой и не будет никаких неприятных запахов.
Соль и уксус. Этот метод особенно эффективен для удаления жирного налета и придания блеска стальным изделиям. Насыпьте на дно кастрюли толстый слой соли, залейте уксусом так, чтобы образовалась кашевидная смесь, оставьте на 40 минут. По прошествии времени протрите кастрюлю губкой и промойте теплой водой. Соль действует как мягкий абразив, а уксус растворяет жиры и налет.
Лимонная кислота. Если кастрюля потеряла блеск, то этот метод вернет ей первозданное сияние. Что делать? Растворите 1-2 пакетика лимонной кислоты в горячей воде, залейте раствор в кастрюлю и оставьте на час. Затем поставьте кастрюлю на огонь и прокипятите раствор, пяти минут будет достаточно. Осторожно слейте воду и хорошо промойте кастрюлю. Таким образом, можно удалить темный налет, ржавые пятна и старый нагар.
Почему стоит выбрать натуральные методы чистки кастрюль
Они безопасны для здоровья и не оставляют токсических следов.
Доступны — сода, соль, уксус или лимонная кислота стоят копейки.
Эффективные — старая посуда сияет, как новая.
Подходят для нержавейки, алюминия и эмалированных кастрюль, но не для тефлона.