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Старые кухонные полотенца будут идеально чистыми и свежими: замочите на 15 минут в этом растворе
Регулярное замачивание кухонных полотенец в правильном растворе помогает эффективнее удалять жир, стойкие пятна и неприятные запахи.
Кухонные полотенца ежедневно контактируют с жиром, остатками пищи, соусами, чаем, кофе и другими загрязнениями. Поэтому даже после обычной стирки они могут оставаться тусклыми, иметь неприятный запах и старые пятна. К счастью, вернуть ткани чистоту и свежесть можно без дорогих средств. Достаточно правильно приготовить раствор для замачивания и оставить в нем полотенца всего на 15 минут.
Почему обычная стирка не всегда помогает
При использовании кухонных полотенец жир и остатки пищи проникают глубоко между волокнами ткани. Если стирать только в прохладной воде или использовать недостаточное количество моющего средства, загрязнения накапливаются. Именно поэтому ткань постепенно теряет белизну, становится жесткой и приобретает неприятный запах.
Особенно это касается светлых хлопчатобумажных полотенец, которые используют каждый день.
Какой раствор поможет вернуть чистоту
Для эффективного очищения понадобятся простые компоненты, которые есть почти в каждом доме:
2 литра горячей воды;
1 столовая ложка кислородного отбеливателя;
1 столовая ложка стирального порошка или геля;
1 чайная ложка моющего средства.
Все ингредиенты следует хорошо перемешать до полного растворения. После этого погрузить полотенца в полученный раствор примерно на 15 минут.
Кислородный отбеливатель помогает расщеплять сложные пятна без повреждения ткани, а средство для мытья посуды эффективно растворяет жир, часто остающийся после приготовления пищи.
Что делать после замачивания
По истечении времени полотенца нужно слегка потереть руками в местах наибольшего загрязнения. Если пятна очень старые, можно пользоваться мягкой щеткой.
Затем ткань следует постирать в стиральной машине в соответствии с рекомендациями производителя. Для белых полотенец обычно подходит температура 60 °C, а цветные лучше стирать при более низкой температуре, чтобы они не потеряли свой насыщенный оттенок.
После стирки полотенца нужно хорошо прополоскать и высушить на свежем воздухе или хорошо проветриваемом помещении.
Как избавиться от неприятного запаха
Если полотенца уже успели приобрести затхлый запах, не стоит оставлять их влажными в бельевой корзине. Стирать текстиль желательно сразу после сильного загрязнения.
Также не рекомендуется перегружать стиральную машину. Когда барабан заполнен слишком плотно, вода и моющее средство хуже проникают в ткань, поэтому часть загрязнений может остаться в волокнах.
После завершения стирки полотенца желательно сразу развесить для сушки во избежание появления неприятного запаха.
Как дольше сохранить кухонные полотенца чистыми
Чтобы полотенца служили дольше, их следует менять каждые два-три дня, а при интенсивном использовании даже каждый день. Для вытирания рук, посуды и рабочих поверхностей лучше использовать разные полотенца. Такой подход не только поможет поддерживать чистоту, но и снизит накопление бактерий и жира на ткани.
Также не стоит ждать, пока пятна засохнут. Свежие загрязнения удаляются значительно легче, чем успевшие закрепиться в волокнах.