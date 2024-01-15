Старые полотенца станут новыми: махровые будут, как пух, а кухонные – как будто только из магазина

Со временем полотенца теряют свой насыщенный цвет и мягкость, становятся жесткими и некрасивыми. Но не стоит покупать новые, есть много народных способов, чтобы реанимировать старые полотенца и вернуть им отличное состояние. Для этого понадобится несколько подручных дешевых средств, имеющихся в каждом доме. Рассказываем, как вернуть кухонным и махровым полотенцам их первозданный вид.

Как реанимировать кухонные полотенца, вывести пятна и неприятный запах

Как отбелить пожелтевшие полотенца. Кухонное пожелтевшее полотенце необходимо намочить, хорошо натереть хозяйственным мылом, положить в полиэтилен и оставить на два часа. Затем постирать как обычно, добавив немного отбеливателя. Если пятна очень старые, их можно устранить с помощью перекиси. Налейте перекись на пятно и оставьте на 10 минут, затем постирайте полотенце в стиральной машине.

Кухонное пожелтевшее полотенце необходимо намочить, хорошо натереть хозяйственным мылом, положить в полиэтилен и оставить на два часа. Затем постирать как обычно, добавив немного отбеливателя. Если пятна очень старые, их можно устранить с помощью перекиси. Налейте перекись на пятно и оставьте на 10 минут, затем постирайте полотенце в стиральной машине. Как избавиться от неприятного запаха. Чтобы кухонные полотенца не имели посторонних запахов, их нужно замочить в специальном растворе. Налейте в таз три литра воды, добавьте стакан уксуса, две столовые ложки соли и кондиционера для белья. Пусть полотенца помокнут в таком растворе около 3-4 часов. Затем просто постирайте их.

Чтобы кухонные полотенца не имели посторонних запахов, их нужно замочить в специальном растворе. Налейте в таз три литра воды, добавьте стакан уксуса, две столовые ложки соли и кондиционера для белья. Пусть полотенца помокнут в таком растворе около 3-4 часов. Затем просто постирайте их. Как сделать мягким жесткое кухонное полотенце. Добавьте в тазик с теплой водой 200 г уксуса и оставьте в растворе полотенца на 15-20 минут. Также решить проблему жесткости можно с помощью соли. На литр холодной воды нужно три столовых ложки соли.

Как сделать мягкими старые махровые полотенца

Уксус. Для того, чтобы полотенца стали мягкими, их следует после стирки прополоскать в растворе с уксусом. На 5 литров теплой воды добавьте 50 г уксуса, замочите полотенца на 10 минут. Затем отожмите их и повесьте сушиться на свежем воздухе.

Для того, чтобы полотенца стали мягкими, их следует после стирки прополоскать в растворе с уксусом. На 5 литров теплой воды добавьте 50 г уксуса, замочите полотенца на 10 минут. Затем отожмите их и повесьте сушиться на свежем воздухе. Соль. После такого раствора полотенца снова станут мягкими. Налейте в таз пять литров теплой воды и насыпьте сто грамм соли, прополощите полотенца в этом растворе, а затем следует прополоскать еще раз в чистой воде.

После такого раствора полотенца снова станут мягкими. Налейте в таз пять литров теплой воды и насыпьте сто грамм соли, прополощите полотенца в этом растворе, а затем следует прополоскать еще раз в чистой воде. Сода. Чтобы полотенца стали нежными, как пух, возьмите несколько литров воды, насыпьте туда три столовых ложки соды и замочите выстиранные полотенца на 15 минут. Чтобы эффект был максимально сильным, можно в таком растворе замочить полотенца всю ночь. Еще соду можно добавлять во время стирки в порошок, тогда полотенца после стирки также станут мягкими.

Чтобы полотенца стали нежными, как пух, возьмите несколько литров воды, насыпьте туда три столовых ложки соды и замочите выстиранные полотенца на 15 минут. Чтобы эффект был максимально сильным, можно в таком растворе замочить полотенца всю ночь. Еще соду можно добавлять во время стирки в порошок, тогда полотенца после стирки также станут мягкими. Холодная вода. Даже чистая холодная вода способна вернуть мягкость полотенцам. Просто замочите постиранные полотенца на ночь в холодной воде, не добавляя никаких средств. Вода растворяет все остатки порошка, остающиеся после стирки, и полотенце становится снова мягким.

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