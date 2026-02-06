Старый и желтый подоконник будет, как новый: только добавьте в воду для мытья это аптечное средство

Как отбелить подоконник / © Фото из открытых источников

Со временем подоконник начинает желтеть, тускнеть и укрываться пятнами, которые обычные средства почти не отмывают. Постоянное солнце, пыль, сквозняки и влага — и даже качественный пластик теряет свой первозданный вид. Однако существует простой и бюджетный способ вернуть подоконнику белизну и гладкость без агрессивной химии. Все, что нужно — это добавить в воду для мытья одно аптечное средство, которое отлично решит проблему.

Какое аптечное средство вернет пластиковому подоконнику белизну

Эффективнее всего с желтизной и устаревшими пятнами на пластиковых поверхностях справляется перекись водорода. Это средство обладает мягкими отбеливающими и антисептическими свойствами, не портит пластик и не оставляет царапин. Благодаря легкому окислительному эффекту он растворяет пятна, которые обычная бытовая химия просто не может удалить.

Перекись действует мягко, но удивительно результативно: она освещает пластик и снимает даже тот налет, который накапливался годами. Это неопасный метод и для глянцевых, и для матовых подоконников.

Как правильно применять перекись для очистки подоконника

Чтобы получить максимальный эффект без ущерба для поверхности, важно подготовить правильный раствор. На литр теплой добавьте две столовые ложки 3% перекиси водорода. Такой концентрации достаточно для освещения.

Затем смочите чистую губку или мягкую ткань в растворе, нанесите на подоконник и оставьте на несколько минут. Перекись начнет работать сразу, а через 5-7 минут желтизна начнет исчезать буквально на глазах. После этого проведите влажной тряпкой по поверхности — и она станет чистой, светлой и опрятной.