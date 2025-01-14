Старый Новый год 2025: что это за день и празднуют ли его украинцы после перехода — священник

Старый Новый год — особый праздник, появившийся из-за разногласий между юлианским и новоюлианским календарями. До перехода на последний (1 сентября 2023) мы праздновали его в ночь на 14 января.

Многие украинцы все еще празднуют зимние праздники по старому календарю, хотя ПЦУ и УГКЦ давно перешли на новый юлианский календарь. За ним большинство религиозных праздников (кроме Пасхи и связанных с ним) приходится на 13 дней раньше. В частности, мы празднуем Рождество Христово 25 декабря (ранее — 7 января), святого Василия 1 января (ранее — 14 января) и Крещение 6 января (ранее — 19 января).

Что же произошло с таким известным когда праздником как Старый Новый год? По словам протоиерея Андрея Дудченко, который дал интервью "Украинскій правді. Життя", этот праздник не религиозный, а скорее светский. Оно никак не связано с чествованием святой Мелании или святого Василия. А традиция его празднования возникла тогда, когда в советское время появилось расхождение между церковным и светским календарями.

Старый Новый год возник из-за того, что церковный и светский календари разошлись: церковь оставалась на старом стиле, а общество с советских времен перешло на новый. Когда в прошлом году в Украине Православная и Греко-католическая церкви начали пользоваться новой лианским календарем, этот праздник фактически исчез, – объяснил Андрей Дудченко.

Протоиерей объясняет, что переход на празднование Нового года по новому лианскому календарю был обусловлен тем, что этот календарь более "удобен", поскольку 1 января выпадает на период празднований между постами.

Что говорит церковь о гадании на Старый Новый год / Фото: pixabay.com

Однако не все украинские христиане празднуют по новому календарю, и некоторые общины, в частности, в Украинской православной церкви Московского патриархата и в отдельных приходах ПЦУ, до сих пор пользуются старым календарем. Иногда украинцы празднуют Старый Новый год, связывая это с чествованием святых Мелании и Василия. Андрей Дудченко отмечает, что дни их памяти совпадают с датами Старого Нового года.

Напомним, что ранее день памяти святой Мелании приходился на 13 января, а святого Василия – на 14 января, но теперь эти празднования перенесли на 31 декабря и 1 января соответственно. Однако важно помнить, что чествование памяти святых – это религиозный праздник, а Старый Новый год является светским, объясняет священник.

"Новый год – это не религиозный праздник, но церковь воспринимает его как этап в нашей жизни, который мы начинаем. Мы благодарим за год прошедший и молимся за год будущий. Однако празднование начала года 1 января просто условность", – утверждает Андрей Дудченко.

Что говорит церковь о гадании на Старый Новый год

Иногда на Старый Новый год украинцы обращаются к гаданиям, надеясь узнать, каким будет следующий год. Андрей Дудченко предупреждает, что подобные практики противоречат учению Библии.

"Библия осуждает гадание, оккультизм и магию, потому что эти практики не соответствуют вере в единого Бога и принципа свободы человека. Господь не определяет наше будущее вперед, оно остается неопределенным. Люди сами формируют свое будущее. Конечно, на него влияют разные факторы, в том числе внешние обстоятельства и моральные выборы каждого человека", – объясняет священник.

Он также добавляет, что Бог не предполагает будущее, и ни один способ не позволяет заранее узнать, как люди будут выбирать, ведь их свободный выбор влияет на произошедшие события.

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