Стихи к Дню Святого Николая 2026: короткие и красивые для детей от 2 лет и школьников

Стихи к дню Святого Николая

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День святого Николая — один из самых любимых зимних праздников среди украинских детей. Накануне 6 декабря малыши пишет письма со своими пожеланиями, ждут подарков и готовят праздничные выступления. Особой традицией остаются стихи, которые дети рассказывают дома, в детском саду или школе.

Чтобы ребенку было легко изучить стихотворение к Святому Николаю, важно учитывать его возраст. Самым маленьким подойдут коротенькие четверостишия, а школьники могут выбрать более длинные поэзии.

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Краткие стихи к Святому Николаю для детей 2–3 лет

Для самых маленьких детей лучше выбирать простые стишки из четырех строк. Они должны легко запоминаться и содержать знакомые слова.

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Миколаю, Миколаю,

Я давно тебе чекаю.

Завітай у нашу хату,

Щоб було у нас свято!

Тихо-тихо падав сніг,

Хтось ступив на наш поріг.

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Хто це, хто це? Та невже

Миколай іде уже?

Під подушкою пакунок,

А в пакунку — подарунок.

Хто приніс його? Вгадай!

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Звісно, добрий Миколай!

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У торбинці невеличкій

Є гостинці для малечі.

Стихи к Николаю для детей 3–4 лет

В этом возрасте дети уже могут выучить несколько более длинные стихи. Лучше всего подойдут веселые поэзии об ожиданиях святого Николая, подарках и зимних приключениях.

Миколаю, завітай,

Нашу хату не минай.

Ми на тебе так чекали,

І листи тобі писали!

Зірка в небі засіяла,

Миколая привітала.

Він до діток поспішає,

Всіх зі святом привітає.

За віконцем сніг кружляє,

Миколай уже рушає.

Він гостинці всім несе,

Щастя й радість нам дарує!

Стихи к Святому Николаю для детей 4–5 лет

Детям 4–5 лет можно предложить стихи с маленьким сюжетом. Они уже способны запомнить несколько строф и выразительно поведать их на праздничном утре.

Зірка в небі засвітилась,

Сніг лягає на поля.

Тихо хвіртка відчинилась —

Миколай прийшов здаля!

Святий отче Миколаю,

Мою хату не минай.

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху.

Я листочок написала,

Миколая попрохала:

«Завітай у нашу хату,

Подаруй нам гарне свято!»

Стихи к Николаю для детей 5–6 лет

Для старших дошкольников подойдут стихи на 6–8 строк. Их можно рассказывать на утреннике, перед вручением подарков или во время семейного празднования.

Ніч морозна, місто спить,

Тільки місяць ще не спить.

Миколай іде до хати,

Щоб гостинці дітям дати.

Зірка стежку освітила,

Ніч чарівна наступила.

І під ранок дітвора

Крикне радісно: «Ура!»

Любий отче Миколаю,

Я на тебе так чекаю.

Ти до діток завітай,

Щастя й радості додай.

Хай здійсняться добрі мрії,

Хай живе у серці віра.

Буде мир у кожній хаті,

Будуть діти всі завзяті.

Стихи к Святому Николаю для 1 класса

Первоклассникам следует выбирать стихи с четким ритмом и понятным содержанием. Такие стихи легко рассказывать наизусть во время школьного праздника.

За вікном сніжинки білі

Закружляли у танку.

Миколай несе гостинці

У великому мішку.

Він загляне в кожну хату,

Принесе тепло й добро.

Щоб усі були щасливі,

Щоб усім у нас везло.

Святий Миколаю,

До нас завітай,

Здоров’я і щастя

Усім побажай.

Хай буде у хаті

І затишок, й сміх,

Хай радість приходить

До діток усіх.

Стихи к Святому Николаю для 2 класса

Учащиеся второго класса могут изучить стихи с небольшой историей о путешествии Николая, подарках и добрых поступках.

Через поле, через гай

Поспішає Миколай.

Він гостинці всім везе,

Добрі звісточки несе.

У торбинці є дарунки,

Кольорові подарунки,

Книжки, пряники, цукерки,

Іграшкові різні звірки.

А найбільший подарунок —

Щира радість і любов,

Щоб добро до кожної оселі

Поверталося знов і знов.

Святий Миколай мандрує,

Кожну хату він шанує.

Де живуть любов і згода,

Там панує добра врода.

Не забуде він про діток,

Про маленьких непосид.

Подарує тепле слово,

Щоб щасливим був наш світ.

Стихи к Святому Николаю для 3 класса

Для третьеклассников подойдут более длинные стихи с пожеланиями мира, счастья и добра. Их можно использовать для школьного выступления или конкурса чтецов.

У грудні, коли перший сніг

Лягає тихо на поріг,

Ми згадуємо доброту,

Що зігріває душу всю.

Нехай святий Миколай

Прийде у кожен рідний край,

Принесе радість і тепло,

Щоб добре всім на світі було.

Не тільки іграшки в торбині,

А й щастя кожній він дитині

Нехай дарує повсякчас,

Щоб мирне небо було в нас.

Сьогодні зірка засіяє

Над дахами рідних хат.

Святий Миколай вітає

І дорослих, і малят.

Хай здійсняться добрі мрії,

Хай минуть усі жалі.

Хай любов і світлі надії

Не згасають на землі.

Хай радіють усі діти,

Хай лунає щирий сміх.

Ми бажаємо у свято

Миру й щастя для усіх.

Стихи к Святому Николаю для 4 класса

В четвертом классе дети уже могут изучать содержательные поэзии о человечности, заботе и взаимопомощи. Такие стихи хорошо подходят для праздничных выступлений.

Не тільки подарунки в торбі

Несе нам Миколай святий.

Він нагадати хоче кожному,

Що світ тримається на доброті.

На щирім слові, на підтримці,

На допомозі у біді,

На теплій усмішці дитячій

І на любові у житті.

Нехай у кожній рідній хаті

Панує злагода й тепло.

Щоб діти всі були щасливі,

Щоб мирне небо в нас було.

Святий Миколаю, прийди в Україну,

Принеси щасливу й мирну годину.

Хай будуть здорові і тато, і мама,

Хай радість приходить до кожного з нами.

Нехай усміхаються діти щасливі,

Ростуть у любові, здорові й сміливі.

І кожен новий день дарує тепло,

Щоб мирне життя до усіх нас прийшло.

Стихи к Святому Николаю для 5 класса

Учащимся пятого класса уже можно предлагать поэзии с более глубоким содержанием — о доброте, сострадании, поддержке и вере в лучшее будущее.

Коли над світом ніч зимова Розсипле зорі угорі, Приходить час для доброго слова, Для щирих вчинків і надій. Святий Миколай нагадує кожному, Що диво народжується в серцях. Воно живе у слові доброму, У допомозі й теплих руках. Не треба чарівного дарунка, Щоб щастя комусь подарувати. Достатньо підтримки й турботи, Щоб світ добрішим зробити. Нехай же мир прийде в країну, Хай будуть поруч всі свої. І усміхається дитина У світлій радості й любові.

Современные стихи к Святому Николаю для подростков

Для старших школьников лучше выбирать стихи без чрезмерно детских образов. Им подойдут поэзии о добре, надежде, исполнении мечтаний и мире.

У кожного є мрія потаємна,

Яку не завжди вимовиш словами.

Вона живе у серці непомітно,

Зростає разом з нашими роками.

І в ніч, коли приходить Миколай,

Так хочеться повірити у диво.

Щоб світ навколо став добрішим,

Щоб кожна мить була щаслива.

Щоб повернулися додому рідні,

Щоб мир запанував у нашім краї.

Щоб діти прокидались без тривоги,

І кожен вірив у здійснення бажань.

Та справжнє диво — не лише дарунки,

Не тільки свято й сяйво ліхтарів.

Воно живе у добрих наших вчинках,

У теплоті відкритих сердець.

Как помочь ребенку быстро изучить стихотворение к Святому Николаю

Чтобы подготовка к празднику была приятной, не нужно заставлять ребенка сразу запоминать длинный текст. Лучше выбрать стихотворение в соответствии с возрастом и изучать его постепенно.

Для малышей 2–3 лет достаточно несколько раз повторить короткое стихотворение вместе с родителями. Можно сопровождать слова простыми движениями, чтобы ребенку легче было запомнить содержание.

Дошкольникам 4–6 лет удобно учить стихи по две строчки. После этого можно постепенно соединять их в строфы и повторять весь текст.

Школьникам помогает внятное чтение, объяснение незнакомых слов и небольшие репетиции перед семьей.

Главное — не превращать подготовку к празднику в обязанность. Пусть стихотворение к Святому Николаю станет для ребенка возможностью проявить себя, подарить близким хорошее настроение и почувствовать атмосферу праздника.

День святого Николая в Украине отмечают 6 декабря. Поэтому подготовить праздничное стихотворение можно заранее, чтобы ребенок успел спокойно его изучить и рассказать.

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