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Стиль 70-х снова в моде: прически, ставшие главным трендом сезона
Прически 70-х вновь актуальны благодаря возвращению моды на объем, естественные волны, многослойность и непринужденный гламур. Культовые образы актрис и певиц того времени легко адаптируются к современным трендам и придают образу характера.
Эстетика 70-х триумфально возвращается. Речь идет не только о блузках и блейзерах с подплечниками, джинсах-клешах или платьях с цветочными принтами. Ретро активно увлекает и мир причесок. В моду снова возвращается объем, многослойность, естественные кудри и характерные укладки той эпохи.
Какие прически с 1970-х снова на пике популярности, рассказали стилисты изданию Vogue México y Latinoamérica.
Стилисты подчеркивают, что 70-е – это десятилетием самовыражения, яркой музыки, психоделических мотивов и беззаботной эстетики бохо-шик. В прическах это проявлялось в пышном объеме, небрежных слоях, четких боковых проборах и естественной текстуре волос.
Чтобы понять, почему этот тренд снова возвращается, достаточно взглянуть на иконы стиля 70-х — от Шер, Голди Хоун, Брижит Бардо, Дианы Росс, Джейн Биркин, прославившихся своими гламурными образами, а их пышные прически, объемные волосы и эффектные стрижки и сегодня остаются источником.
В этом сезоне дизайнеры снова обратились к этой эстетике. Боковой пробор можно было увидеть на показах Fendi и Chanel, а объемные укладки и лохматые стрижки – у Miu Miu и Stella McCartney. Тем временем Bottega Veneta, Altuzarra, Michael Kors и Christian Dior сделали ставку на очень длинные волосы с натуральными кудрями.
Прическа с динамическими волнами
Задолго до культовой "Рейчел" Дженнифер Энистон в "Друзьях" мир покорила Фарра Фосетт, снимавшаяся в первом сезоне телесериала "Ангелы Чарли". В 1970-х ее знаменитая многослойная стрижка Фарра с объемными волнами и зачесанными кончиками стала настоящим символом эпохи. Именно ее считают предшественницей современной стрижки «бабочка».
Прическа с непринужденными локонами
Одним из символов 1970-х стал фильм «Бриолин», а вместе с ним – образ Оливии Ньютон-Джон. Ее небрежные кудри, создающие эффект перьев, быстро превратились в узнаваемый тренд той эпохи и до сих пор вдохновляют стилистов.
Объемная прическа с диско-локонами
Бьянка Джаггер, королева Studio 54, стала одной из главных икон стиля 70-х. Ее фирменный боб с объемными локонами олицетворял гламур и диско-эстетику той эпохи.
Прямая прическа с пробором посередине
Американская певица Шер – одна из главных икон причесок 70-х. Ее очень длинные, прямые волосы с пробором посередине стали символом гламурного стиля эпохи и до сих пор остаются актуальными.
Небрежный пучок с распущенной прядью
Непринужденные высокие прически были популярны в 70-х. Примером этого актриса и певица Голди Гоун. Ее платиновые волосы часто были собраны в небрежные хвосты или пучки, а свободные пряди и челка обрамляли лицо, придавая образу легкости и одновременно гламура.
Прическа с завитыми внутрь кончиками
В 70-х актриса Дайан Китон популяризировала андрогинный стиль преппи. Ее меди-стрижка до плеч и сегодня остается актуальным и вневременным вариантом.
Прическа с начесом
Полуподнятая прическа с начесом — один из культовых трендов 70-х. Ее популяризировали, в частности, такие звезды как Линда Картер.
Прическа с каскадом локонов
Кинолегенда Джули Кристи также популяризировала одну из культовых причесок 70-х – каскадные кудри. Ее особенность – полусобранные волосы, пряди, зачесанные набок, и выразительные локоны, создающие эффектный объем.
Напомним, мы писали о том, что челка набок снова в моде.