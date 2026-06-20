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Стиль 70-х возвращается: стрижка bell bottom Амаль Клуни как главный тренд лета 2026 года
Амаль Клуни снова оказалась в центре внимания модной индустрии — на этот раз благодаря новой стрижке, которая стала одним из самых обсуждаемых бьюти-трендов лета 2026 года.
Ее образ, пишут в Vogue, с так называемым bell bottom haircut мгновенно подхватили стилисты и fashion-издания по всему миру.
Эта прическа — не просто обновление имиджа, а настоящее возвращение эстетики 70-х в современной интерпретации.
Что такое стрижка bell bottom
Bell bottom haircut — это стрижка, вдохновленная силуэтом расклешенных брюк с 70-х годов. Ее главная особенность — контраст формы:
волосы сверху остаются более гладкими и структурированными;
длина постепенно приобретает объем вниз;
кончики создают эффект мягкого «расклешивания».
В случае Амаль Клуни стрижка выглядит максимально элегантно: длина немного укорочена, а форма приобретает мягкий объем, который придает движению и легкости.
Почему новый образ Амаль Клуни стал трендом
Стилист знаменитости, Димитрис Джаннетос, подчеркивает, что идея заключалась в создании сочетания классики и ретро-настроения. Стрижка имеет несколько преимуществ:
добавляет природный объем без сложной укладки;
зрительно балансирует черты лица;
выглядит уместно как в обыденных, так и в вечерних образах;
возвращает моду на мягкие силуэты 70-х.
Именно поэтому bell bottom уже называют одной из главных тенденций сезона.
Как выглядит прическа в стиле 70-х сегодня
Современная интерпретация этого тренда — это не ретро в чистом виде, а более утонченный вариант с глянцевым финишем. Волосы выглядят:
гладкое у корней;
объемное и «живое» по длине;
с легкой подкруткой на концах.
Такой эффект создает ощущение ухоженного, но не перегруженного стиля.
Кому подходит bell bottom haircut
Эта стрижка особенно хорошо подходит тем, кто хочет:
зрительно смягчить черты лица;
добавить густоты тонких волос;
освежить длину без радикальных изменений.
Она универсальна, но самый лучший вид имеет на средней и длинной длине волос.
FAQ
Что такое стрижка Bell bottom?
Bell bottom — это стрижка, где волосы имеют более гладкий верх и постепенно расширяются вниз, создавая эффект «расклешенных» кончиков в стиле 70-х.
Почему стрижка Амаль Клуни стала трендом?
Потому что она сочетает ретро-эстетику, естественный объем и современный глянцевый стиль, легко адаптируемый под различные типы внешности.