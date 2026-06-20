Стиль 70-х возвращается: стрижка bell bottom Амаль Клуни как главный тренд лета 2026 года

Стрижка с объемными концами, как у Амаль Клуни — новый хит лета / © Фото из открытых источников

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Ее образ, пишут в Vogue, с так называемым bell bottom haircut мгновенно подхватили стилисты и fashion-издания по всему миру.

Эта прическа — не просто обновление имиджа, а настоящее возвращение эстетики 70-х в современной интерпретации.

Что такое стрижка bell bottom

Bell bottom haircut — это стрижка, вдохновленная силуэтом расклешенных брюк с 70-х годов. Ее главная особенность — контраст формы:

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волосы сверху остаются более гладкими и структурированными;

длина постепенно приобретает объем вниз;

кончики создают эффект мягкого «расклешивания».

В случае Амаль Клуни стрижка выглядит максимально элегантно: длина немного укорочена, а форма приобретает мягкий объем, который придает движению и легкости.

Почему новый образ Амаль Клуни стал трендом

Стилист знаменитости, Димитрис Джаннетос, подчеркивает, что идея заключалась в создании сочетания классики и ретро-настроения. Стрижка имеет несколько преимуществ:

добавляет природный объем без сложной укладки;

зрительно балансирует черты лица;

выглядит уместно как в обыденных, так и в вечерних образах;

возвращает моду на мягкие силуэты 70-х.

Именно поэтому bell bottom уже называют одной из главных тенденций сезона.

Как выглядит прическа в стиле 70-х сегодня

Современная интерпретация этого тренда — это не ретро в чистом виде, а более утонченный вариант с глянцевым финишем. Волосы выглядят:

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гладкое у корней;

объемное и «живое» по длине;

с легкой подкруткой на концах.

Такой эффект создает ощущение ухоженного, но не перегруженного стиля.

Кому подходит bell bottom haircut

Эта стрижка особенно хорошо подходит тем, кто хочет:

зрительно смягчить черты лица;

добавить густоты тонких волос;

освежить длину без радикальных изменений.

Она универсальна, но самый лучший вид имеет на средней и длинной длине волос.

FAQ

Что такое стрижка Bell bottom?

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Bell bottom — это стрижка, где волосы имеют более гладкий верх и постепенно расширяются вниз, создавая эффект «расклешенных» кончиков в стиле 70-х.

Почему стрижка Амаль Клуни стала трендом?

Потому что она сочетает ретро-эстетику, естественный объем и современный глянцевый стиль, легко адаптируемый под различные типы внешности.

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