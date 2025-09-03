Нюдовый маникюр — вечная классика / © Фото из открытых источников

Реклама

Нудный маникюр — это больше чем просто лак, это настоящий образ жизни! Он подходит всем: от студенток к бизнес-леди, от поклонниц минимализма до любительниц смелых экспериментов. Светло-розовые, бежевые или коричневатые оттенки визуально удлиняют ногти и придают рукам утонченность.

Главное — такой маникюр невероятно универсален: он все равно уместен в офисном образе, на романтическом свидании или даже во время отдыха на пляже. А еще при отрастании ногтей он менее заметен, так что можно смело пропустить несколько визитов в салон. Разве это не идеальная мечта каждой девушки?

Тренды 2025 года: как добавить изюминку маникюру

Хотите, чтобы нюд не выглядел скучно? 2025 в моде легкие акценты! Попробуйте:

Реклама

Горошек — всего одна милая точка на каждом ногте, и маникюр сразу становится игривым.

Блестки — немного мерцание для вечерних выходов.

Цветной френч — замените классический белый кончик пастельным или даже неоновым, чтобы добавить характер.

Глазированный эффект — тренд, вдохновленный Хейли Бибер, с перламутровым сиянием, которое покоряет сердца модниц.

А еще прозрачный лак с нежными наклейками или тонким узором — это как макияж no-makeup для ваших ногтей: естественно, но невероятно волшебно.

Кому подходит такой маникюр

Всем, кто ценит простоту с оттенком изящества! Природные ногти — это об уверенности и элегантности. Они не кричат о себе, но тонко подчеркивают ваш стиль. Будь то короткие или длинные ногти, нюд всегда будет вашим надежным спутником в любой ситуации.

Главное — такой маникюр не требует постоянного обновления, что идеально для тех, кто всегда занят и редко успевает в салон.

Итак, если вы мечтаете о маникюре, который выглядит дорого и стильно без лишних усилий — выбирайте натуральные оттенки. Это классика, которая никогда не выйдет из моды.