Стиль и объем: 6 омолаживающих стрижек для тонких волос, которые не требуют укладки

Если правильно подобрать прическу к своему типу лица и структуры волос, можно полностью изменить свой образ, омолодиться и стать непревзойденной. Рассказываем, какие шесть стрижек придают объем тонким волосам, не нуждаются в укладке и подходят абсолютно всем женщинам.

Стрижка "шапочка"

Модные стрижки для тонких волос / Фото: pixabay.com

Такая прическа имеет форму шапочки, потому и получила соответствующее название. Она универсальна, потому что подходит всем представительницам прекрасного пола. Но не стоит выбирать эту стрижку тем, кто имеет круглое лицо, поскольку челка прически будет срезать верхнюю часть лица. Можно выбрать асимметричный вариант стрижки, тогда она не только будет придавать объем тонким локонам, но и сделает образ выразительным и молодым.

Стрижка "паж"

Модные стрижки для тонких волос / Фото: pixabay.com

Эта стрижка станет идеальным вариантом для дам, которым за 50. Поскольку она является лидером в списке омолаживающих причесок с эффектом объема. Потому что со временем волосы теряют свою густоту, а эта прическа способна придать ему дополнительный объем. Тем более что такая стрижка идеально замаскирует недостатки, например, широкий лоб, большие ушные раковины и т.д.

Невероятный каскад

Модные стрижки для тонких волос / Фото: pixabay.com

Такая роскошная многослойная прическа сделает ваш образ дорогим и изысканным одновременно. И не беда, что у вас тонкие или редкие волосы, с этой стрижкой ваши локоны будут выглядеть пышными и объемными, за счет специальной техники градуировки. Мастера-парикмахеры рекомендуют градуировать пряди в тех местах, где нужно придать максимального объема, в частности на макушке и у скул. Это позволит омолодить лицо, замаскировать мелкие морщинки и другие недостатки, если таковые имеются. К тому же, эта стрижка подходит как на короткие, так и на длинные волосы.

Асимметричная прическа

Модные стрижки для тонких волос / Фото: pixabay.com

Все асимметричные стрижки обладают омолаживающим эффектом. Это практичные универсальные стрижки, потому что подходят на любые волосы разной длины. Они совершенно не нуждаются в укладке, хорошо отрастают, поэтому можно не переживать за то, что вы пропустите поход в парикмахерскую. Такая стрижка придает объем тонким волосам, корректирует овал лица и маскирует недостатки. А модная челка на бок придаст вашему стилю потрясающей красоты.

Стрижка гарсон

Модные стрижки для тонких волос / Фото: pixabay.com

Это еще одна стрижка, идеально подходящая всем женщинам за пятьдесят. Прическу можно делать как на короткие, так и на средние волосы, она динамична, естественна и легка. Чтобы придать своим волосам дополнительный объем, лучше краситься в теплые оттенки. Эта стрижка выражает взгляд, делает лицо молодым, а образ – элегантным и роскошным.

Невесомая шегги

Модные стрижки для тонких волос / Фото: pixabay.com

Идеальная стрижка для тонких и ослабленных волос, она придает им здоровый вид и объем. Поэтому прическа шегги подходит абсолютно всем женщинам зрелого возраста. Стрижка прекрасно омолаживает и корректирует черты лица, придает густоту и здоровый блеск волосам. Это практичная и удобная прическа, не требующая укладки. Достаточно легко сбить локоны руками и они будут держать объем на протяжении многих часов.

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