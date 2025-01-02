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Стилист назвал идеальную женскую прическу, которая подходит всем

Стилист назвал идеальную женскую прическу, которая подходит всем

Идеальная стрижка

Стрижка, которая подойдет любой женщине

Стрижка боб уже долгое время считается одной из самых популярных и стильных женских причесок. По словам известного британского стилиста Бобби Колльера, эта стрижка универсальна, подходит к любому типу лица, подходит почти каждой женщине.

Эксперт считает, что стрижка боб является идеальным выбором для большинства женщин, ведь это стиль, который остается актуальным в любое время. Она не требует сложного ухода и подходит для всех типов волос.

Такой разный боб / ©
Такой разный боб

Как подобрать боб под тип лица: рекомендации стилиста

Однако, по словам стилиста Колльера, перед тем как решиться на боб, важно учесть несколько факторов, в том числе длину прически.

Женщинам с круглой формой лица рекомендуется выбирать экстурированный боб с челкой.

Обладательницам овального лица будет подходить классический французский боб, который заканчивается чуть выше подбородка.

Для квадратного лица стилист советует избегать длины подбородка.

Для ромбовидной формы лица лучше подойдет структурированный боб с острыми линиями, подчеркивающий контуры подбородка.

Обладательницам прямоугольной формы лица будет идеально подходить удлиненный боб без челки.

Варианты боба / ©
Варианты боба

Стайлинг и уход за стрижкой боб

Еще одним преимуществом боба является его легкость в уходе. Благодаря современным средствам для укладки можно создать как обычный, так и вечерний образ. Гладкий боб подходит для деловых встреч, тогда как небрежные волны придадут романтичности.

Чтобы сохранять форму и вид прически, Коллер рекомендует обновлять стрижку каждые шесть недель. Использование термозащитных средств и увлажняющих масел обеспечит здоровый вид волос.

Боб остается вне времени благодаря своей универсальности, стильности и способности адаптироваться к современным трендам. Эта стрижка помогает женщинам подчеркнуть индивидуальность и выглядеть модно без чрезмерных усилий.

Независимо от возраста или образа жизни, боб способен преобразовать любой образ, придавая ему шарм и уверенность. Неудивительно поэтому, что эта прическа всегда остается в центре внимания как стилистов, так и женщин всего мира.

Варианты боба / ©
Варианты боба

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