Стилистка назвала прическу, подчеркивающую признаки старения: женщинам старше 40 следует ее избегать

Прически могут меняться в зависимости от тренда, но не всегда следует безоговорочно следовать моде, особенно это касается женщин 40 плюс.

Конечно, каждый имеет право носить такую прическу, которая ему нравится, но есть такие, которые визуально делают на вид женщин старше. От какой прически нужно отказаться женщинам старше 40 лет, которая только подчеркивает признаки старения, рассказала стилистка и косметолог Ганима Абдулла.

Речь идет о стрижке с прямой густой челкой, которая привлекает внимание к морщинам и всем возрастным изменениям.

Густая, ровная челка может показаться смелым решением, но Ганима Абдулла предупреждает, что она может сделать вас старше, поскольку привлекает внимание к морщинам, а не обрамляет ваше лицо или подчеркивает скулы.

Такая челка привлекает все внимание к области глаз, при єтом гусиные лапки или линии улыбки становятся центром внимания.

фото:.express.co

Поэтому эксперт советует избегать такой челки - густая, тупая полоса волос над бровями может «подчеркнуть все признаки возраста на лице».

Если вы хотите иметь прическу с челкой, выбирайте челку-шторку, поскольку «она подойдет почти любому лицу в любом возрасте» и является идеальным для «зрелых женщин». Такая челка аккуратно обрамляет лицо, отвлекая внимание от серьезных признаков старения. Более того такая челка может сделать лицо меньше и стройнее, если прическа заканчивается на уровне щек.

Челка шторка