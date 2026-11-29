Какие самые модные стрижки на зиму 2026-2027 / © Mixnews

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Этой зимой стилисты советуют отказаться от слишком сложных причесок в пользу природного объема, мягких линий и подвижных прядей. Как пишут издания Who What Wear, Stylist и Allure, среди главных трендов сезона 2026–2027 — обновленное каре, длинные слои, мягкие шегги и короткие стрижки с текстурой. Эти варианты можно адаптировать к разной длине и структуре волос, поэтому каждая женщина сможет найти свой идеальный образ.

Обновленное каре

Какие самые модные стрижки на зиму 2026-2027 / © Mixnews

Каре остается одной из самых популярных стрижек, но этой зимой оно становится менее геометрическим. Вместо идеально ровного среза стилисты предлагают мягкие контуры, легкую текстуру и пряди, которые естественно обрамляют лицо.

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Длина может быть до подбородка или чуть ниже. Такая форма хорошо подчеркивает скулы, придает прическе аккуратности и помогает создать объем. Особенно хорошо мягкое каре выглядит на прямых и слегка волнистых волосах.

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Чтобы стрижка шла именно вам, попросите парикмахера подобрать длину с учетом формы лица и густоты волос. Для тонких волос лучше оставить более плотные кончики, а для густых можно добавить деликатное градуирование.

Лоб до плеч

Какие самые модные стрижки на зиму 2026-2027 / © Фото из открытых источников

Лоб — это удлиненное каре, которое обычно заканчивается на уровне ключиц или чуть выше плечей. Этой зимой такая стрижка особенно актуальна благодаря сочетанию практичности и женственности.

Ее главное преимущество — универсальность в повседневной жизни. Волосы еще достаточно длинные, чтобы собрать их в хвост или пучок, но прическа не требует столько ухода, как очень длинные пряди.

Лоб можно носить с прямым пробором, боковым пробором или легкими волнами. Если хочется визуально смягчить черты лица, парикмахер может добавить несколько удлиненных прядей у щек.

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Длинные слои с прядями у лица

Какие самые модные стрижки на зиму 2026-2027 / © Mixnews

Этот вариант особенно понравится женщинам, не желающим коротко стричься. Длинные многослойные стрижки возвращаются в моду благодаря эффекту подвижных, объемных волос.

Основная длина остается почти неизменной, а более короткие пряди формируют мягкий контур вокруг лица. Благодаря этому прическа становится легче, а волосы не лежат одним тяжелым полотном.

Особенно хорошо такая стрижка сочетается с укладкой в стиле девяностых — с приподнятыми у корней прядями и мягко подкрученными кончиками. В то же время ее можно носить и без сложной укладки, если волосы имеют естественную волну.

Текстурированная шегги

Какие самые модные стрижки на зиму 2026-2027 / © Mixnews

Шегги — многослойная стрижка, в которой пряди имеют разную длину, а силуэт получается немного небрежным и объемным. В отличие от очень выраженных вариантов прошлых лет, этой зимой более актуальна мягкая версия с плавными переходами.

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Стрижка хорошо подходит обладательницам волнистых волос, поскольку помогает подчеркнуть естественную текстуру. На прямых волосах она также выглядит хорошо, но для более выразительного эффекта может потребоваться легкая укладка.

Шегги можно выполнить на средней длине, дополнить легкой челкой или прядями у лица. Важно не делать слишком коротких слоев, если волосы тонкие: это может забрать объем с кончиков.

Стильная бикси

Какие самые модные стрижки на зиму 2026-2027 / © Mixnews

Бикси сочетает в себе черты классического боба и пикси. Волосы остаются чуть длиннее, чем в традиционной короткой стрижке, а многослойность создает объем и подчеркивает форму головы.

Этой зимой такая прическа интересна тем, что не выглядит слишком суровой. Удлиненные пряди у висков и на затылке позволяют изменять укладку: зачесывать волосы набок, добавлять текстуру или оставлять их естественными.

Бикси особенно подходит тем, кто готов к заметному изменению образа. Перед стрижкой следует обсудить с мастером направление роста волос, их густоту и то, сколько времени вы готовы тратить на укладку.

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