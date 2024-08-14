Стилисты назвали 5 ультрамодных курток на осень 2024: одна из таких точно есть в вашем гардеробе

Такая одежда не только усовершенствует вашу красоту, но и защитит от дождя и холода.

Модные эксперты предлагают пять трендовых курток осеннего сезона 2024, которые будут подходить всем без исключения женщинам.

Кожаная куртка с отложным воротником

Какие куртки в моде осенью 2024 / Фото: pixabay.com

Стилисты этой осенью предлагают заменить привычную "косуху" на свежий тренд – кожаную куртку прямого кроя с отложным воротником. Такая вещь является универсальным предметом гардероба, поэтому будет подходить к любому образу. А чтобы ваш повседневный стиль был незабываемым, можно выбрать куртку яркого цвета.

Байкерская куртка

Какие куртки в моде осенью 2024 / Фото: Freepik

Эта модель находится на пике популярности уже несколько лет и очень полюбилась всем модницам мира. Самыми актуальными остаются модели с яркой фурнитурой, нашивками и надписями. Поэтому можно смело покупать эту куртку, если ее до сих пор нет в вашем осеннем гардеробе.

Куртка-пиджак

Какие куртки в моде осенью 2024 / Фото: pixabay.com

Наверное, эта классическая куртка никогда не выйдет из моды. Если вам нравится стиль "тихой роскоши", то она обязательно должна быть в вашем гардеробе. Этой осенью особенно популярны модели с округлой горловиной и жакеты в оверсайз-стиле. Такая куртка не только придаст вашему образу безупречный вид, но и защитит от холода и ветра.

Укороченный тренч

Какие куртки в моде осенью 2024 / Фото: pixabay.com

Осенью 2024 года на пике популярности будут укороченные тренчи. Стилисты объясняют это тем, что такая модель более практична и универсальна, потому что подходит к любому образу. Укороченный тренч может оканчиваться на уровне талии или чуть выше, но его классические элементы остаются на месте. Кокетка и пояс дополняют укороченную модель, поэтому она практически не отличается от классической.

Дутая стеганая куртка

Какие куртки в моде осенью 2024 / Фото: Freepik

В прошлом году такая куртка попала в антитренды, а этой осенью снова вернулась на модный олимп. И не зря, потому что стеганая куртка подходит для выхода на прогулку, на работу или встречу, также ее можно одеть в кафе или на свидание. Актуальными в этом сезоне будут яркие цвета, которые будут делать образ любой модницы легким и беззаботным.

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