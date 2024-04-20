Стилисты назвали 6 базовых вещей, которые должны быть в летнем гардеробе каждой женщины

Базовый летний гардероб сезона 2024: что должно быть в списке.

Вскоре лето, поэтому пора задуматься об обновлении своего гардероба. Стилисты сделали подборку из шести летних вещей, которые должна иметь каждая женщина, чтобы создать стильный и потрясающий образ. Рассказываем, что модные дизайнеры и стилисты советуют носить дамам летом 2024 года.

Футболки

Какие базовые вещи должны быть в гардеробе летом 2024 года / Фото: Freepik

Базовые светлые футболки – обязательные вещи, которые всегда должны быть в гардеробе каждой женщины. Такие вещи легко комбинируются, их можно носить как на работу, так и на прогулку или встречу в кафе с друзьями. Идеальным вариантом будут футболки монохромных светлых оттенков с минимальным декорированием или без.

Шорты

Какие базовые вещи должны быть в гардеробе летом 2024 года / Фото: Freepik

Удобные шорты – идеальная вещь в летнем гардеробе. Их очень удобно носить на прогулки или походы в магазины. Такая вещь хорошо комбинируется, под шорты можно одевать практически все – от футболки до клубного пиджака.

Платья

Какие базовые вещи должны быть в гардеробе летом 2024 года / Фото: Freepik

Легкие полупрозрачные летние платья – базовая вещь в гардеробе каждой девушки, независимо от возраста и статуса. Ведь в такой одежде женщина чувствует себя прекрасной и невероятно легкой. В этом сезоне стилисты рекомендуют выбирать платья из натуральных тканей пастельных светлых оттенков.

Брюки

Какие базовые вещи должны быть в гардеробе летом 2024 года / Фото: Freepik

Такая одежда удобна и невероятно практична. Это могут быть льняные брюки, светлые джинсы, капри и т.д. Главное, следовать советам модных экспертов при выборе такой одежды. Брюки должны быть светлыми, с высокой или средней посадкой, желательно прямого свободного кроя, без какого-либо декора.

Сандалии и шлепанцы

Какие базовые вещи должны быть в гардеробе летом 2024 года / Фото: Freepik

Легкая и удобная обувь должна обязательно быть в вашем гардеробе. В настоящее время в мире моды царят тренды "тихой роскоши", это также касается и обуви. Поэтому сандалии или шлепанцы на низкой удобной подошве будут идеальным вариантом, чтобы акцентировать ваш непревзойденный летний образ.

Солнцезащитные очки и шляпа

Какие базовые вещи должны быть в гардеробе летом 2024 года / Фото: Freepik

Все-таки в летний образ нужно добавить немного роскоши и элегантной красоты. Поэтому эти вещи должны обязательно быть в вашем летнем гардеробе. А еще это прекрасная защита от прямых солнечных лучей. Поэтому не забывайте защищать себя шляпой и очками не только на пляже, но и при выходе из дома.

Свитшот или легкая куртка

Какие базовые вещи должны быть в гардеробе летом 2024 года / Фото: Freepik

Погода крайне изменчива, это также касается и летнего времени. Поэтому у вас всегда наготове должна быть теплая вещь. Это могут быть регланы, свитшоты, легкие куртки и т.д.

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