Стилисты назвали цвета помады, которые сделают зубы белее: 3 варианта для идеальной улыбки

Помада на губах имеет такое же значение, как и тональный крем на лице, она способна как выразить красоту, так и изуродовать общий образ, если выбрать неправильный оттенок.
Наверное, каждая представительница прекрасного пола мечтает об идеальной улыбке. Такое желание можно легко выполнить с помощью правильного оттенка помады. Стилисты рекомендуют выбирать цвета, делающие зубы в разы белее. Ведь правильный тон губной помады способен нейтрализовать желтизну и серость, визуально осветив эмаль. Рассказываем, какого цвета лучше избегать, а какие выбрать, чтобы ваша улыбка была безупречной.
Каких цветов губной помады следует избегать
Не следует пользоваться помадами оранжевого, коричневого, черного, кораллового оттенков. Поскольку они будут подчеркивать все недостатки зубной эмали – желтизну, серость или неровность. Также стоит отказаться от приглушенных оттенков фиолетового и сиреневого цвета, потому что они могут состарить на десяток лет.
Вообще не нужно выбирать помады неестественного цвета с блестками, они искажают общий образ и делают его дешевым.
Какие цвета помады сделают зубы белее
- Приглушенный красный. Красная матовая помада – это просто идеальный вариант для очаровательной белоснежной улыбки. Главное, правильно подобрать свой оттенок. Такая помада зрительно нейтрализует желтый пигмент на эмали зубов, сделает улыбку безупречно сияющей.
- Бледно-розовый. Этот тон создает визуальный эффект белых зубов, поэтому можно смело выбирать бледно-розовую помаду или блеск. Такой оттенок при этом освежит черты лица, сделает их нежными и игривыми. Потому это идеальный выбор для женщин 40+.
- Нюд. Эта помада подходит не всем, но если это ваш цвет, вы сорвали джекпот. Следует выбирать варианты естественного цвета, они выровняют тон вашей кожи, сделают зубы белее, а улыбку – незабываемой.
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