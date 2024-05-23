Стилисты назвали цвета помады, которые сделают зубы белее: 3 варианта для идеальной улыбки

Помада на губах имеет такое же значение, как и тональный крем на лице, она способна как выразить красоту, так и изуродовать общий образ, если выбрать неправильный оттенок.

Наверное, каждая представительница прекрасного пола мечтает об идеальной улыбке. Такое желание можно легко выполнить с помощью правильного оттенка помады. Стилисты рекомендуют выбирать цвета, делающие зубы в разы белее. Ведь правильный тон губной помады способен нейтрализовать желтизну и серость, визуально осветив эмаль. Рассказываем, какого цвета лучше избегать, а какие выбрать, чтобы ваша улыбка была безупречной.

Каких цветов губной помады следует избегать

Не следует пользоваться помадами оранжевого, коричневого, черного, кораллового оттенков. Поскольку они будут подчеркивать все недостатки зубной эмали – желтизну, серость или неровность. Также стоит отказаться от приглушенных оттенков фиолетового и сиреневого цвета, потому что они могут состарить на десяток лет.

Вообще не нужно выбирать помады неестественного цвета с блестками, они искажают общий образ и делают его дешевым.

Какие цвета помады сделают зубы белее

Какие цвета помады сделают зубы белее / Фото: Freepik

Приглушенный красный. Красная матовая помада – это просто идеальный вариант для очаровательной белоснежной улыбки. Главное, правильно подобрать свой оттенок. Такая помада зрительно нейтрализует желтый пигмент на эмали зубов, сделает улыбку безупречно сияющей.

Какие цвета помады сделают зубы белее / Фото: Freepik

Бледно-розовый. Этот тон создает визуальный эффект белых зубов, поэтому можно смело выбирать бледно-розовую помаду или блеск. Такой оттенок при этом освежит черты лица, сделает их нежными и игривыми. Потому это идеальный выбор для женщин 40+.

Какие цвета помады сделают зубы белее / Фото: Freepik

Нюд. Эта помада подходит не всем, но если это ваш цвет, вы сорвали джекпот. Следует выбирать варианты естественного цвета, они выровняют тон вашей кожи, сделают зубы белее, а улыбку – незабываемой.

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