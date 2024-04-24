Стилисты назвали модную обувь лета 2024: совершенная пара для создания незабываемого образа

Этим летом стилисты объявили трендовую пару сезона 2024 – босоножки-кокетки. Эта обувь имеет изысканный декор в виде бантов, рюшей, шнуровок и цветов. Ваш летний аутфит в такой обуви будет потрясающим и незабываемым. Модели обуви могут быть на каблуке, танкетках и низкой подошве. Основной акцент таких босоножек – это переплетенная шнуровка.

Как правильно выбрать пару модных босоножек: с чем лучше всего комбинировать

Какая трендовая обувь лета 2024 / Фото: pixabay.com

Неважно, какую пару босоножек вы для себя выберете, главное, такая обувь на шнуровке удобна и актуальна, поэтому ваш образ будет идеальным. Однако стилисты дают некоторые рекомендации по выбору своей пары. Невысоким девушкам лучше выбирать босоножки на шнуровке без декора или с бантами сзади, поскольку массивные декоративные элементы будут укорачивать ноги. Для пышной фигуры подойдут босоножки на танкетке и небольшом каблуке. Высоким красавицам можно выбирать вариант с цветками, бантами и бусинами, здесь ограничений нет. Главное, чтобы обувь была удобной.

Какая трендовая обувь лета 2024 / Фото: pixabay.com

Стилисты рекомендуют такие босоножки комбинировать с базовой классической одеждой и легкими летними платьями спокойных оттенков. Лучше всего босоножки подойдут к юбкам или платьям миди длины. Также можно одевать футболки, джинсы, брюки и рубашки, такая одежда будет уместна как на работу, так и на различные мероприятия.

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