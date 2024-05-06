Стилисты назвали новую омолаживающую стрижку, которая набирает безумную популярность в мире

Модные эксперты назвали новый тренд в мире стрижек на летний сезон 2024 года. По словам профессионалов модной индустрии, это будет один из вариантов удлиненного каре. Такая стрижка позволит каждой женщине омолодиться, освежить общий образ и чувствовать себя непревзойденной. Рассказываем, как правильно выбрать омолаживающую прическу и какая стрижка станет хитом летнего сезона 2024 года.

Как правильно выбрать омолаживающую стрижку: советы стилистов

Какая самая популярная омолаживающая стрижка на лето 2024 / Фото: Freepik

Стилисты говорят, что омолаживающая прическа должна закрывать несколько проблем – визуально подтягивать овал лица, разглаживать мелкие морщинки и выражать естественную красоту. Опытный парикмахер легко достигнет такого эффекта благодаря легким текстурным прядям, которые придают локонам объем и поднимают контур лица.

В этом сезоне все стилисты рекомендуют женщинам 40+ обращать внимание на варианты каре средней длины. Ведь такие стрижки подойдут к любой форме лица и структуре волос. Для визуального эффекта молодости можно дополнить стрижку челкой, которая сделает обладательницу прически более привлекательной.

Выбор омолаживающей стрижки – это не только возможность омолодиться, такой прической можно выразить свою женственность и красоту. Стрижка на волосы средней длины подарит каждой женщине уверенность в себе, а волосам придаст нужный объем, естественную густоту и игривость.

Какая самая популярная омолаживающая стрижка на лето 2024

Какая самая популярная омолаживающая стрижка на лето 2024 / Фото: pixabay.com

Это миди-боб – один из вариантов стрижки каре. Эта прическа уже несколько лет не теряет топовых позиций, она считается самой модной стрижкой в мире. Хотя сейчас популярны также стрижки на короткие волосы – пикси, бикси, гарсон, но ни одна из них не делает женщину по-настоящему потрясающей, как миди-боб. Эта прическа будет идеальным выбором как для тех, кто хочет перейти на более короткие варианты, так и для тех, кто хочет отрастить волосы.

Основной характеристикой миди-боба является то, что у стрижки нет каскадных переходов. Волосы в такой многослойной прическе покрывают шею и удлиняются вперед, едва касаясь плеч. Главная особенность – ровный срез локонов, впрочем, это не обязательно. Некоторые варианты миди-боба имеют разницу в длине прядей, что придает волосам легкость и дополнительный объем.

Как укладывать стрижку миди-боб

Какая самая популярная омолаживающая стрижка на лето 2024 / Фото: pixabay.com

Такая стрижка не требует особых усилий по уходу и укладке. За счет своей многослойности и текстурных прядей, она после мытья сама укладывается в правильную форму. Если вы обладательницам волнистых волос, тогда можно пользоваться легким кремом для формирования игривых локонов.

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