Стилисты назвали омолаживающую стрижку на короткие и средние волосы, которая подходит абсолютно всем

Модная стрижка на короткие волосы / © Mixnews

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Желание выглядеть моложе не всегда означает необходимость дорогостоящих косметологических процедур или кардинального изменения имиджа. Иногда достаточно правильно подобранной стрижки, чтобы лицо стало свежее, черты — более выразительными, а волосы — более густыми и ухоженными. Именно поэтому стилисты советуют обратить внимание на классический боб. Уже много лет эта прическа не выходит из моды, а благодаря разным вариантам исполнения она подходит каждой женщине независимо от возраста, формы лица или структуры волос.

Почему именно боб считают лучшей омолаживающей стрижкой

Модная стрижка на короткие волосы / © Mixnews

Боб по праву называют универсальной классикой. Он одновременно современный, элегантный и очень женственный.

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Главное преимущество этой стрижки состоит в том, что она создает естественный объем у корней. Именно из-за потери густоты волос многие женщины после 40-50 лет выглядят значительно старше. Правильно подобранный боб помогает визуально скрыть эту проблему.

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Кроме того, такая стрижка открывает шею, подчеркивает скулы, делает взгляд более выразительным и помогает отвлечь внимание от мелких возрастных морщин.

Кому больше всего подходит эта прическа

Модная стрижка на короткие волосы / © Mixnews

Одной из причин популярности боба является его универсальность.

Он выглядит великолепно на:

прямых волосах;

волнистых;

тонких;

густых;

светлых и темных.

Стилист легко адаптирует форму под конкретный тип лица, поэтому стрижка подходит практически всем.

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Какой вариант боба выбрать

Модная стрижка на короткие волосы / © Mixnews

У современного боба есть десятки разновидностей.

Классический боб. Волосы срезают примерно до уровня подбородка или чуть ниже. Такой вариант очень элегантный и легко укладывается.

Удлиненный боб. Передние пряди оставляют длиннее, чем на затылке. Благодаря этому лицо кажется более узким, а силуэт — более изящным.

Градуированный боб. Стрижка создается слоями, что придает максимального объема даже очень тонким волосам.

Французский боб. Это более короткий вариант с легкой небрежностью и естественной текстурой. Он особенно популярен в последние сезоны.

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