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Стилисты назвали омолаживающую стрижку на короткие и средние волосы, которая подходит абсолютно всем
Какая короткая стрижка способна освежить образ, сделать волосы более объемными и визуально омолодить.
Желание выглядеть моложе не всегда означает необходимость дорогостоящих косметологических процедур или кардинального изменения имиджа. Иногда достаточно правильно подобранной стрижки, чтобы лицо стало свежее, черты — более выразительными, а волосы — более густыми и ухоженными. Именно поэтому стилисты советуют обратить внимание на классический боб. Уже много лет эта прическа не выходит из моды, а благодаря разным вариантам исполнения она подходит каждой женщине независимо от возраста, формы лица или структуры волос.
Почему именно боб считают лучшей омолаживающей стрижкой
Боб по праву называют универсальной классикой. Он одновременно современный, элегантный и очень женственный.
Главное преимущество этой стрижки состоит в том, что она создает естественный объем у корней. Именно из-за потери густоты волос многие женщины после 40-50 лет выглядят значительно старше. Правильно подобранный боб помогает визуально скрыть эту проблему.
Кроме того, такая стрижка открывает шею, подчеркивает скулы, делает взгляд более выразительным и помогает отвлечь внимание от мелких возрастных морщин.
Кому больше всего подходит эта прическа
Одной из причин популярности боба является его универсальность.
Он выглядит великолепно на:
прямых волосах;
волнистых;
тонких;
густых;
светлых и темных.
Стилист легко адаптирует форму под конкретный тип лица, поэтому стрижка подходит практически всем.
Какой вариант боба выбрать
У современного боба есть десятки разновидностей.
Классический боб. Волосы срезают примерно до уровня подбородка или чуть ниже. Такой вариант очень элегантный и легко укладывается.
Удлиненный боб. Передние пряди оставляют длиннее, чем на затылке. Благодаря этому лицо кажется более узким, а силуэт — более изящным.
Градуированный боб. Стрижка создается слоями, что придает максимального объема даже очень тонким волосам.
Французский боб. Это более короткий вариант с легкой небрежностью и естественной текстурой. Он особенно популярен в последние сезоны.