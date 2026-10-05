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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Стилисты назвали стрижки, которые прибавляют возраст: их нельзя делать, особенно женщинам по 50

Каких причесок лучше избегать и какие современные варианты выбрать.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какие женские стрижки прибавляют возраст

Какие женские стрижки прибавляют возраст / © Mixnews

После 50 лет прическа может заметно изменить восприятие образа: удачная стрижка освежает лицо, делает черты хрупкими и придает волосам подвижность. В то же время, некоторые привычные формы могут визуально тяготить лицо, подчеркивать изменения овала и создавать ощущение устаревшего образа. Стилисты назвали три стрижки, которые могут прибавлять возраст, особенно если они не соответствуют типу волос и форме лица.

Очень короткая стрижка с четкой геометрией

Ультракороткая стрижка при правильной форме лица выглядит очень эффектно. Однако слишком четкие линии, короткие виски и отсутствие мягких прядей у лица делают черты более суровыми.

Особенно это заметно, если волосы тонкие и потеряли былую густоту. Вместо того, чтобы скрывать возрастные изменения, такая форма может акцентировать внимание на чертах лица.

Женщинам старше 50 лет стоит обратить внимание на более мягкие варианты коротких стрижек — с текстурой, объемом на макушке и легко обрамляющими прядями прядями.

Идеально ровное каре без объема

Классическое каре остается актуальным, но проблема может возникнуть тогда, когда его выполняют с ровным срезом и без учета структуры волос.

Прямые пряди, заканчивающиеся точно на уровне подбородка, способны подчеркнуть нижнюю часть лица. Если овал уже утратил четкость, такая линия может зрительно привлечь к этому дополнительное внимание.

Гораздо современнее смотрится каре с легкой текстурой или удлиненными передними прядями. Такая стрижка для женщин после 50 не создает эффекта тяжелой «шапки» из волос.

Длинные прямые волосы без формы

Длинные волосы после 50 лет — это не табу. Важно только, чтобы оно имело правильную форму. Длинные прямые пряди одинаковой длины, особенно без объема у корней, могут визуально вытягивать лицо и делать весь образ тяжелее.

Еще одна проблема — тонкие волосы. Если кончики стали менее густыми, ровный длинный срез может производить впечатление нечистоплотности.

Вместо полного отказа от длины можно сделать каскад, мягкие слои или легкие пряди у лица. Они придают прическе движения и помогают создать более современный образ.

Какую стрижку выбрать после 50

Лучшая стрижка для женщин за 50 — не обязательно слишком короткая или длинная. Главное, чтобы она соответствовала густоте и текстуре волос, форме лица и образа жизни.

Обычно освежают образ стрижки с лёгкой текстурой, естественным объемом и мягкими линиями. Это может быть современный боб, пикси с удлиненными прядями, каре с текстурой или каскад на среднюю длину.

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