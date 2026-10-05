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Стилисты назвали стрижки, которые прибавляют возраст: их нельзя делать, особенно женщинам по 50
Каких причесок лучше избегать и какие современные варианты выбрать.
После 50 лет прическа может заметно изменить восприятие образа: удачная стрижка освежает лицо, делает черты хрупкими и придает волосам подвижность. В то же время, некоторые привычные формы могут визуально тяготить лицо, подчеркивать изменения овала и создавать ощущение устаревшего образа. Стилисты назвали три стрижки, которые могут прибавлять возраст, особенно если они не соответствуют типу волос и форме лица.
Очень короткая стрижка с четкой геометрией
Ультракороткая стрижка при правильной форме лица выглядит очень эффектно. Однако слишком четкие линии, короткие виски и отсутствие мягких прядей у лица делают черты более суровыми.
Особенно это заметно, если волосы тонкие и потеряли былую густоту. Вместо того, чтобы скрывать возрастные изменения, такая форма может акцентировать внимание на чертах лица.
Женщинам старше 50 лет стоит обратить внимание на более мягкие варианты коротких стрижек — с текстурой, объемом на макушке и легко обрамляющими прядями прядями.
Идеально ровное каре без объема
Классическое каре остается актуальным, но проблема может возникнуть тогда, когда его выполняют с ровным срезом и без учета структуры волос.
Прямые пряди, заканчивающиеся точно на уровне подбородка, способны подчеркнуть нижнюю часть лица. Если овал уже утратил четкость, такая линия может зрительно привлечь к этому дополнительное внимание.
Гораздо современнее смотрится каре с легкой текстурой или удлиненными передними прядями. Такая стрижка для женщин после 50 не создает эффекта тяжелой «шапки» из волос.
Длинные прямые волосы без формы
Длинные волосы после 50 лет — это не табу. Важно только, чтобы оно имело правильную форму. Длинные прямые пряди одинаковой длины, особенно без объема у корней, могут визуально вытягивать лицо и делать весь образ тяжелее.
Еще одна проблема — тонкие волосы. Если кончики стали менее густыми, ровный длинный срез может производить впечатление нечистоплотности.
Вместо полного отказа от длины можно сделать каскад, мягкие слои или легкие пряди у лица. Они придают прическе движения и помогают создать более современный образ.
Какую стрижку выбрать после 50
Лучшая стрижка для женщин за 50 — не обязательно слишком короткая или длинная. Главное, чтобы она соответствовала густоте и текстуре волос, форме лица и образа жизни.
Обычно освежают образ стрижки с лёгкой текстурой, естественным объемом и мягкими линиями. Это может быть современный боб, пикси с удлиненными прядями, каре с текстурой или каскад на среднюю длину.