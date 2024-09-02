Стилисты назвали стрижку, которая на пике популярности этой осенью: прическа для роскошного образа

Это стрижка "итальянка". На сегодняшний день она является одним из самых популярных вариантов каскадной прически. А все потому, что очень практична и подходит абсолютно всем женщинам. Хотя ее нередко путают с каскадом, что понятно, потому что обе прически имеют многоуровневые переходы прядей разной длины. Однако между каскадом и "итальянкой" существует важное отличие. Рассказываем, в чем преимущества стрижки "итальянка", каковы ее особенности, чем она отличается от каскада.

Преимущества стрижки: какие потребности закрывает

Какая трендовая стрижка на осень 2024 года / Фото: pixabay.com

Если каскад имеет более рваные и дерзкие пряди, создающие эффект некоторой небрежности, то "итальянка" выделяется плавными контурами, создающими женственный и гармоничный образ. Эта стрижка считается универсальной, так как подходит к любому типу лица и структуре волос. Прическа магическим образом придает идеальную форму даже очень непослушным локонам.

"Итальянка" решает сразу несколько задач, поэтому стилисты рекомендуют делать именно ее. Прическа придает объем, хорошо держит форму, красиво отрастает и имеет омолаживающий эффект. К тому же, "итальянка" будет идеальным выбором для женщин, которые стремятся быть элегантными, игривыми и роскошными одновременно.

Какие особенности стрижки "итальянка"

История этой стрижки начинается еще с 80-х годов прошлого столетия. Она быстро приобрела безумную популярность во всем мире, поэтому не сходит с вершин модного олимпа уже полвека.

Самая главная особенность "итальянки" – она совершенно не нуждается в укладке за счет своеобразной техники стрижки прядей. Поэтому локоны ложатся в четкую структуру сразу после мытья, приобретая объем и визуальную густоту.

Какая трендовая стрижка на осень 2024 года / Фото: pixabay.com

Впереди пряди прически имеют вид шапочки, на макушке волосы значительно короче, чем на висках, что создает дополнительный объем. Кончики локонов можно делать рваными или филировать, как и челку, которая акцентирует прическу. Слои меняются плавно и незаметно, что придает волосам движения во время ходьбы.

Какая трендовая стрижка на осень 2024 года / Фото: pixabay.com

Боковые пряди стрижки обычно филируются, чтобы придать локонам экстраординарный объем. Поэтому обладательницам тонких и ослабленных локонов стилисты рекомендуют именно "итальянку". После сушки волосы стоит лишь взбить руками – и вы получите максимально естественную и игривую прическу.

Какая трендовая стрижка на осень 2024 года / Фото: pixabay.com

Если волосы очень редкие, эксперты не рекомендуют выбирать "итальянку", поскольку сзади делается акцент именно на густых волосах. Не спасет даже объемная макушка, если волосы очень тонкие и редкие. Локонов должно быть достаточно, чтобы создать визуальный эффект густых и здоровых волос. Идеальной прическа будет для обладательниц вьющихся и волнистых волос, она сделает их послушными и придаст им правильную форму.

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