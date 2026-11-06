Стилисты назвали три тренда волос, которые выйдут из моды в 2027 году: от какого окрашивания пора отказаться

Антитренды волос 2027 / © pexels.com

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Профессиональные парикмахеры назвали три тренда, от которых советуют постепенно отказываться. Среди них разноцветная окраска, серебристые волосы и блонд с сильно отросшими корнями. Причины вполне практичны: сложный уход, дорогостоящие процедуры и риск повреждения волос.

Модные тенденции в покраске постоянно меняются. В то же время, некоторые популярные образы требуют настолько много времени и усилий для поддержания результата, что даже опытные мастера начинают рекомендовать альтернативы. Американские стилисты поделились с изданием Southern Living, какие три тренда волос они хотели бы оставить в прошлом в 2027 году.

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Разноцветная покраска Calico Hair

Calico Hair — один из самых заметных трендов покраски, который приобрел популярность благодаря TikTok. Его особенность — сочетание нескольких контрастных оттенков, вдохновленное окраской трехцветных кошек. Обычно мастера комбинируют рыжие, светлые и темные пряди, создавая выразительный многоцветный эффект.

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Однако стилистка из Бирмингема Макайла Постон призналась, что хотела бы проститься с этой тенденцией. По ее словам, многие фотографии, которые клиентки показывают в качестве примера желаемого результата, созданы с помощью искусственного интеллекта или существенно отредактированы.

В реальной жизни повторить такой эффект гораздо сложнее. В частности, при окрашивании нужно контролировать, чтобы рыжий пигмент не переходил на светлые участки. А повторное обновление цвета может превратиться в многочасовую процедуру, ведь мастеру приходится тщательно восстанавливать каждую цветную зону.

Поэтому перед выбором Calico Hair следует учесть не только эффектный вид на фотографиях, но и сложность дальнейшего ухода.

Искусственный серебристый цвет волос

Серебристые волосы долгое время оставались одним из популярных вариантов холодной окраски. Такой оттенок выглядит эффектно, придает образу выразительности и привлекает внимание. Однако получить чистый серебристый цвет гораздо сложнее, чем может показаться.

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Стилистка Гвинет Моралес объяснила, что для достижения настоящего серебристого оттенка волосы нужно тщательно осветлить, убрав желтый пигмент. Если этого не сделать, синее основание серебристой краски может смешаться с остаточной желтизной и придать прядям нежелательный зеленоватый оттенок.

Кроме того, интенсивное осветление негативно влияет на структуру волос. Оно может стать сухим, пористым, ослабленным и более склонным к ломкости.

Отдельная проблема — регулярный уход. Чтобы поддерживать холодный серебристый оттенок, приходится часто тонировать волосы, обновлять корни и использовать специальные средства для крашеных прядей. По словам Моралеса, такие процедуры могут потребоваться примерно каждые четыре недели.

Именно поэтому стилистка советует внимательно оценивать состояние волос перед такой покраской. Даже самый красивый цвет не стоит серьезного ухудшения его качества.

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Блонд со слишком отросшими корнями

Долгое время блонд с затемненными корнями и плавным переходом к светлым кончикам считался одним из удобных вариантов окрашивания. Он позволял реже посещать салон и сохранять естественный вид прически даже спустя несколько месяцев после процедуры.

Однако стилистка Гейли Овертон считает, что в 2027 году стоит вернуться к более яркому блонду у корней. По ее мнению, увлечение максимально естественной и неприхотливой окраской заставило многих забыть, насколько свежим может выглядеть только что обновленный светлый оттенок.

Мастерица также обратила внимание на то, что слишком продолжительные перерывы между процедурами не всегда помогают сэкономить. Когда корни сильно отрастают, а длина теряет насыщенность цвета, возвратить равномерный блонд может быть сложнее.

Овертон советует ориентироваться на посещение парикмахера примерно раз в 4–8 недель. По ее словам, регулярное поддержание цвета иногда позволяет сохранить качество волос и избежать сложного восстановления после длительного отрастания.

В то же время частота коррекции зависит от начального цвета, техники окрашивания, скорости роста волос и их состояния. Поэтому оптимальный график лучше согласовать со своим колористом.

Какую окраску выбрать вместо антитрендов в 2027 году

Советы стилистов свидетельствуют о том, что при выборе нового цвета волосы следует учитывать не только модные тенденции, но и особенности ухода. Если сложное многоцветное окрашивание или интенсивное освещение требует постоянных коррекций, лучше рассмотреть менее требовательные варианты.

В частности, можно обратить внимание на следующие решения:

Природные оттенки. Мягкие цветовые переходы и оттенки, близкие к натуральному, позволяют создать гармоничный образ. Теплый блондинка. Золотистые, медовые и бежевые оттенки могут стать альтернативой сложному холодному серебристому цвету. Мягкая мелировка. Такая техника помогает придать волосам визуальный объем и глубину без большого количества контрастных цветных участков. Блонд с умеренно затемненными корнями. Этот вариант позволяет сохранить плавный переход между оттенками, не допуская большой разницы между натуральным цветом и освещенной длиной.

Окончательный выбор зависит от состояния волос, природного пигмента и желаемого результата. Перед кардинальным изменением цвета следует проконсультироваться с колористом, который оценит возможности волос и подберет подходящую технику.

FAQ

Какая окраска волос будет немодной в 2027 году?

По оценке американских стилистов, среди трендов, которые стоит оставить в прошлом, многоцветный Calico Hair, искусственный серебристый оттенок и блонд со слишком отросшими корнями. Мастера объясняют свою позицию сложностью цветопередачи, высокими затратами на уход и возможным повреждением волос.

Какой цвет волос будет модным в 2027 году?

При выборе окрашивания в 2027 году можно обратить внимание на естественные оттенки, теплый блонд, медовые и бежевые тона, а также мягкие цветовые переходы. В то же время, окончательный выбор зависит от индивидуальных особенностей внешности и состояния волос.

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