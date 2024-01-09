Стилисты не советуют их делать: какие прически подчеркивают признаки старения после 50 лет

То, что хорошо выглядит на 20-летних девушках, а им чаще всего подходит любая прическа и стрижка, не всегда подходит женщинам за 50. Многие из них годами делают привычную прическу, красятся в тот же цвет волос, не задумываясь, что неправильно подобранная прическа может делать женщину старшей, прибавляя ей лет.

Стилисты рассказали, от чего лучше отказаться женщинам после 50 лет.

Пышные короткие стрижки

Короткие волосы сейчас в моде, но будьте осторожны, предупреждают стилисты. Если у вас очень густые волосы с определенными короткими стрижками вы будете выглядеть старше. К таким стрижкам относятся "бобы одной длины; чрезвычайно пышные, круглые стрижки; а также резкие подрезы или пикси»

Но это не значит, что вам нужно бояться просить своего парикмахера сделать короткую стрижку, «Просто убедитесь, чтобы она хорошо сочетается с формой вашего лица, текстурой волос и, что более важно, стилем, который вам больше нравится».

"Неправильная челка"

При неправильном подходе, с густой и ровной челкой, так же как с жидкой и короткой, вы можете получить не тот эффект, которого ожидали. Женщинам элегантного возраста, по мнению стилистов, лучше избегать ровных, густых челок, особенно если волосы вьются или пушистые. Такая челка лишь "обременит лицо".

Это же правило касается жидких и коротких челок. Они, по мнению экспертки, состаривают, потому что "подчеркивает отсутствие объема на тонких волосах".

Но это не значит, что челку нельзя делать вообще. Нужно подобрать оптимальную челку, которая будет соответствовать естественной структуре волос и образу жизни. По мнению стилистов, лучше всего начать "с челки средней длины в стиле "шторка".

Прическа с начесом

Любой начес сделает вас по внешне старше. "Вам не нужно начесывать челку или верхнюю часть волос, как это делали много лет назад, — просто используйте некоторые продукты и инструменты для волос, которые помогут вам получить игривый объем за считанные минуты", — считают стилисты.

Слишком темные и слишком светлые волосы

Чтобы выглядеть моложе, нужно обращать внимание не только на стрижку и укладку, но и на цвет волос.

Женщинам после 50 лет лучше не окрашиваться в слишком темные оттенки. Черный или темно-коричневый цвет волос будет создавать "резкие контрасты, которые привлекают внимание к мелким морщинкам, пигментным пятнам и неравномерности текстуры".

Нужно подумать и тем, кто привык краситься в светлый цвет. "Избегайте сильно освещенных или обесцвеченных цветов, которые не подходят для вашего тона кожи". Стилисты рекомендуют с возрастом отказаться от слишком светлых тонов и осветлять волосы на один-два тона, что смягчает внешность, лучше подчеркивает черты лица и в целом выглядит более привлекательно.

Длинные поврежденные волосы

Любая прическа на поврежденных волосах не придаст женщине молодости и может испортить любой образ.

«Даже если вы выбираете полностью седые или белые волосы, важно поддерживать корни и концы в тонусе и увлажнять их».

Чтобы сохранить молодость, чтобы выглядеть моложе, женщине нужно постоянно заботиться о своих волосах — "питать и ухаживать за кожей головы и структурой волос".

Читайте также: