Стилисты раскрыли трюки: как невысоким женщинам выглядеть значительно выше

Секреты стиля для невысоких женщин / © pexels.com

Несколько простых стилистических приемов способны создать эффект дополнительных сантиметров и подчеркнуть естественную утонченность. Главный секрет — не пытаться скрыть свою фигуру, а грамотно акцентировать ее преимущества.

Высокая талия — ключ к вытянутому силуэту

Если вы хотите выглядеть выше с помощью одежды, обратите внимание на вещи с высокой посадкой. Брюки, юбки или шорты с такой линией талии зрительно поднимают пропорции, благодаря чему ноги кажутся длиннее.

Чтобы усилить этот эффект:

заправляйте футболки, рубашки или свитера внутрь;

добавляйте ремень на талии;

комбинируйте высокие брюки с укороченными жакетами.

Такой прием помогает создать изящную и сбалансированную пропорцию фигуры.

Правильный крой и длина вещей

Важную роль в гардеробе для невысокого роста играет силуэт одежды.

Лучше работают:

прямые или немного зауженные брюки, поддерживающие вертикальную линию;

модели длиной до лодыжки;

брюки в пол, если они сочетаются с каблуками.

Широкие брюки также могут выглядеть эффектно, но только при высокой талии и достаточной длине, прикрывающей обувь. Это помогает создать визуально более длинные ноги.

Вертикальные линии, удлиняющие фигуру

Вертикаль — один из самых эффективных стилистических приемов для тех, кто хочет выглядеть более высоко и стройно.

Создать ее можно с помощью:

длинных расстегнутых жакетов или кардиганов;

ряда пуговиц по всей длине;

молний или декоративных швов;

V-образного выреза, удлиняющего шею.

Также хорошо работают укороченные жакеты до уровня талии — они подчеркивают пропорции и делают силуэт визуально выше.

Цвета и принты: гармония без резких контрастов

Чтобы визуально вытянуть фигуру, стилисты советуют использовать монохромные образы — одежду в похожей или одной цветовой гамме. Такой прием создает непрерывную вертикальную линию.

Полезные советы:

темные оттенки делают силуэт более стройным;

светлые пастельные цвета тоже работают, если образ выдержан в одном тоне;

следует избегать резких контрастов, «делящих» фигуру.

Что касается принтов, лучше выбирать мелкие и деликатные узоры:

маленькие цветы;

тонкие полоски;

мелкий горох.

Большие картинки могут перегрузить миниатюрную фигуру.

Ткани и посадка: меняющие все детали

Слишком объемная одежда часто «ворует» рост и скрывает пропорции. Поэтому для невысоких женщин идеально подходят легкие, мягкие и струящиеся ткани.

шелк;

хлопок;

вискоза.

Еще один важный лайфхак — индивидуальная посадка одежды. Иногда достаточно:

немного укоротить рукава;

подшить штаны до идеальной длины;

подогнать жакет по фигуре.

Такие небольшие коррекции могут кардинально изменить внешний вид образа.

Обувь и аксессуары, додающие рост

Завершающий штрих образа также может влиять на восприятие роста.

Стилисты советуют:

выбирать обувь телесного цвета или в тон брюк — это удлиняет ноги;

отдавать предпочтение туфлям с заостренным носком;

обращать внимание на глубокий вырез на туфлях, открывающий стопу.

В то же время, лучше избегать ремешков на лодыжке — они визуально сокращают длину ноги.

Относительно аксессуаров:

маленькие или средние сумки выглядят более пропорционально;

длинные тонкие цепочки прибавляют вертикали;

узкие пояса подчеркивают талию без перегрузки образа.

Главное правило стиля

Мода — это не строгий набор правил, а способ самовыражения. Даже самые лучшие стилистические рекомендации следует воспринимать как подсказки.

Невысокий рост — это не недостаток, а особенность, которая может стать основой утонченного, женственного и уникального стиля. Главное — выбирать вещи, в которых вы чувствуете себя уверенно и комфортно.