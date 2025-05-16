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Стилисты рассказали, какие джинсы будут популярны весной и летом в 2025 году: посмотрите мамины шкафы
Стильно одеваться хочется и тем, кто следит за модой, и тем, кто этого не делает. Важно знать, какая одежда сейчас особенно популярна в разные сезоны года, вВедь это поможет всегда оставаться в тренде и выглядеть безупречно.
Джинсы — чаще всего носимый и незаменимый предмет гардероба в мире. Именно поэтому они являются одной из самых востребованных вещей в ежедневном употреблении.
Чтобы джинсы были комфортными, модными и привлекательными, стоит посмотреть, какие фасоны выбирает стильная молодежь весной 2025 года. Сегодня самым большим спросом пользуются несколько видов джинсов, которые дизайнеры уверенно выделяют как ключевые тренды сезона.
Эко-материалы
Сегодня это не просто тренд, а сознательный выбор в пользу природы. Джинсы все чаще шьют из переработанных и природных материалов.
В частности, растет популярность изделий из органического хлопка, переработанного денима и других экологически дружественных технологий, делающих одежду более экологичной и ответственной.
Широкие силуэты
На пике популярности — одежда с просторным кроем и непринужденным фасоном.
Уже часто можно увидеть джинсы-бананы, широкие прямые модели и другие варианты, создающие стильный и комфортный образ.
Яркие оттенки
Хотя классический синий деним и остается в моде, все больше популярности набирают яркие цветные джинсы, которые снова возвращаются в тренды.
На улицах все чаще замечают людей в джинсах нежных пастельных тонов, с неоновыми деталями и даже смелыми геометрическими принтами.
Ретро
Подобно ярким оттенкам, вещи, вдохновленные прошлыми эпохами, сейчас пользуются огромным спросом, особенно это касается джинсов.
Весной 2025 года особую популярность приобретают стили 70-х и 80-х годов XX века.
Среди фаворитов — джинсы с высокой посадкой, расклешенные от колена, а также «вареные» и с модными потертостями и дырами.