Стилисты рассказали, какие джинсы будут популярны весной и летом в 2025 году: посмотрите мамины шкафы

Какие джинсы носить весной и летом 2025 года / © Pixabay

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Джинсы — чаще всего носимый и незаменимый предмет гардероба в мире. Именно поэтому они являются одной из самых востребованных вещей в ежедневном употреблении.

Чтобы джинсы были комфортными, модными и привлекательными, стоит посмотреть, какие фасоны выбирает стильная молодежь весной 2025 года. Сегодня самым большим спросом пользуются несколько видов джинсов, которые дизайнеры уверенно выделяют как ключевые тренды сезона.

Эко-материалы

Сегодня это не просто тренд, а сознательный выбор в пользу природы. Джинсы все чаще шьют из переработанных и природных материалов.

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В частности, растет популярность изделий из органического хлопка, переработанного денима и других экологически дружественных технологий, делающих одежду более экологичной и ответственной.

Широкие силуэты

На пике популярности — одежда с просторным кроем и непринужденным фасоном.

Уже часто можно увидеть джинсы-бананы, широкие прямые модели и другие варианты, создающие стильный и комфортный образ.

Яркие оттенки

Хотя классический синий деним и остается в моде, все больше популярности набирают яркие цветные джинсы, которые снова возвращаются в тренды.

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На улицах все чаще замечают людей в джинсах нежных пастельных тонов, с неоновыми деталями и даже смелыми геометрическими принтами.

Ретро

Подобно ярким оттенкам, вещи, вдохновленные прошлыми эпохами, сейчас пользуются огромным спросом, особенно это касается джинсов.

Весной 2025 года особую популярность приобретают стили 70-х и 80-х годов XX века.

Среди фаворитов — джинсы с высокой посадкой, расклешенные от колена, а также «вареные» и с модными потертостями и дырами.

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