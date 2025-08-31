Стильная прическа этого сезона: какая вариация идеально подчеркнет вашу форму лица

Стрижка боб. / © Credits

Hairy-эксперты подчеркивают, что 2025-й год стрижки боб. Эта модная прическа имеет множество вариаций – от французского боба или мини-боба до мужского боба. Именно поэтому эта прическа идеальна для любой формы лица.

Кому подходит боб и вообще – стоит ли делать эту стрижку, читайте в материале VOGUE.de .

"Прическа боб универсальна, но ее нужно адаптировать к конкретным характеристикам человека: форме лица, длине шеи, линии роста волос, формы носа и формы глаз. Все это влияет на длину и стиль боба", - говорит парижская стилистка Дельфин Куртей.

Как выбрать свой идеальный боб

Для круглого лица

Пробор по центру или нечистоплотный пробор может помочь нарушить симметрию лица. Избегайте короткой челки, а вместо этого отдайте предпочтение длинной, поскольку она смягчает скулы.

Эксперт рекомендует длинный, слегка наклонный боб, который опускается ниже линии челюсти, чтобы визуально сузить лицо».

Для квадратного лица

Чтобы смягчить черты лица, идеально подойдет волнистый многослойный боб. Легкая асимметрия смягчит линию челюсти. Идеальная длина – от линии челюсти до ключицы. Челка также может хорошо подойти.

Для овального лица

Стилистка говорит, барышням с таким лицом подойдет все. Поскольку лицо узкое посредине у щек, то можно носить микробоб, пробор посередине, челку.

Овальное лицо очень универсально. Графическая стрижка, ретро-парижский образ, даже мягкие бобы в стиле 90-х очень хорошо подойдут. Овальному лицу легче стричь боб, потому что технически не нужно обращать внимание на форму щек.

Для лица в форме сердца

Идеально подходит короткий боб, который создает объем по бокам, чтобы округлить лицо. Например, длинный боб с пробором посередине может зрительно сделать лицо еще длиннее. Челка-шарф может хорошо подойти, чтобы сбалансировать длину лба.

