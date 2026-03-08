Стильная стрижка, которая идеально подходит обладательницам вьющихся и густых волос: трендовые варианты

Стрижка. / © Фото из открытых источников

Реклама

Стрижка wolf cut — дерзкая, растрепанная и с легкой «воздушной» текстурой в нужных местах. Она на пике популярности в этом сезоне.

Чем характерна эта стрижка и кому она подходит читайте в материале British Vogue.

Парикмахерша Шарлотт Менса говорит, что стрижка «wolf cut» сочетает характер и мягкость», потому что ту ней гармонично соединились лучше всего от shag и mullet. Именно этот гибридный стиль — современный и удобный в повседневной жизни.

Реклама

«Слои, обрамляющие лицо и плавно переходящие друг в друга, создают текстурный финиш. Волосы выглядят непринужденно, а не слишком тщательно вложены, и ложатся с продуманной небрежностью», — рассказала парикмахерша она.

Что такое стрижка wolf cut

Современный вариант wolf cut отличается «большим количеством рваных, текстурированных слоев, придающих движению, объему. Эта стильная прическа одновременно может быть дерзкой, элегантной и немного небрежной.

«Силуэт немного удлиненный, с четкими углами и большей высотой в верхней части, что создает скульптурный и поднятый эффект вместо мягкого округлого объема», — говорит парикмахер Шарлотт Менса.

Эта стрижка прекрасно работает на короткой длине, а также на средних и длинных волосах. Хотя самый популярный вариант — тот, что достигает ключиц или спускается чуть ниже. В таком варианте она выглядит роскошно — особенно если уложить их в мягкие волны.

Реклама

Кому подходит стрижка wolf cut

Wolf cut подходит к любой текстуре волос. Но идеальная прическа зависит и от текстуры, и от густоты волос.

Парикмахерша говорит, что волнистые или вьющиеся волосы особенно хорошо подходят для этой формы. В то же время, важно стричь с учетом естественного завитка, чтобы слои подчеркивали форму, а не создавали лишний объем.

Эффект wolf cut особенно подходит обладательницам прямых волос — тогда стиль будет выглядеть немного растрепанным и естественным.

ФОТО

Стрижка wolf cut. / © Instagram

Стрижка wolf cut. / © Instagram

Стрижка wolf cut. / © Instagram

Напомним, мы писали о том, какая стрижка с 60-х годов снова на пике моды.