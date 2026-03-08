- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 2 мин
Стильная стрижка, которая идеально подходит обладательницам вьющихся и густых волос: трендовые варианты
Стрижка wolf cut универсальна, но в то же время достаточно выразительна и смела.
Стрижка wolf cut — дерзкая, растрепанная и с легкой «воздушной» текстурой в нужных местах. Она на пике популярности в этом сезоне.
Чем характерна эта стрижка и кому она подходит читайте в материале British Vogue.
Парикмахерша Шарлотт Менса говорит, что стрижка «wolf cut» сочетает характер и мягкость», потому что ту ней гармонично соединились лучше всего от shag и mullet. Именно этот гибридный стиль — современный и удобный в повседневной жизни.
«Слои, обрамляющие лицо и плавно переходящие друг в друга, создают текстурный финиш. Волосы выглядят непринужденно, а не слишком тщательно вложены, и ложатся с продуманной небрежностью», — рассказала парикмахерша она.
Что такое стрижка wolf cut
Современный вариант wolf cut отличается «большим количеством рваных, текстурированных слоев, придающих движению, объему. Эта стильная прическа одновременно может быть дерзкой, элегантной и немного небрежной.
«Силуэт немного удлиненный, с четкими углами и большей высотой в верхней части, что создает скульптурный и поднятый эффект вместо мягкого округлого объема», — говорит парикмахер Шарлотт Менса.
Эта стрижка прекрасно работает на короткой длине, а также на средних и длинных волосах. Хотя самый популярный вариант — тот, что достигает ключиц или спускается чуть ниже. В таком варианте она выглядит роскошно — особенно если уложить их в мягкие волны.
Кому подходит стрижка wolf cut
Wolf cut подходит к любой текстуре волос. Но идеальная прическа зависит и от текстуры, и от густоты волос.
Парикмахерша говорит, что волнистые или вьющиеся волосы особенно хорошо подходят для этой формы. В то же время, важно стричь с учетом естественного завитка, чтобы слои подчеркивали форму, а не создавали лишний объем.
Эффект wolf cut особенно подходит обладательницам прямых волос — тогда стиль будет выглядеть немного растрепанным и естественным.
ФОТО
Напомним, мы писали о том, какая стрижка с 60-х годов снова на пике моды.