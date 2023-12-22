Стильная замена пуховику: 6 вариантов зимней одежды, которая будет безумно популярна в 2024 году

Есть несколько модных альтернатив, чтобы заменить теплый пуховик, к тому же, эта одежда изысканная, прекрасно согревающая и не дорогая.

Да, пуховик – это незаменимая вещь зимой, потому что он теплый, удобный и универсальный. Но каждой женщине хочется не только тепла от верхней одежды, но и стильных вариантов для своих аутфитов. Рассказываем, какие альтернативные и стильные модели будут на пике популярности в 2024 году.

Классическое длинное пальто прямого кроя

Чем заменить пуховик / Фото: Freepik

Это универсальная, элегантная и роскошная вещь, которая есть у каждой модницы мира. Без черного или коричневого пальто длины макси не обходится ни один модный показ именитых дизайнеров. Оно много лет держится на пике трендов и не собирается сдавать свои позиции в 2024 году. А еще прямое классическое пальто очень теплое и универсальное, потому что подходит под любой образ – обычный, деловой или вечерний.

Куртка-бомбер

Чем заменить пуховик / Фото: Freepik

Эти куртки в последнее время очень популярны во всем мире, поскольку их можно комбинировать с любой одеждой. Они идеально смотрятся как на пышной, так и на хрупкой фигуре. К тому же такая куртка очень теплая, уютная и довольно удобная. А так как она на пике популярности уже не один год, ее смело можно выбрать для своего зимнего гардероба на несколько сезонов подряд.

Пальто Teddy

Чем заменить пуховик / Фото: Freepik

Это, пожалуй, самая популярная модель верхней одежды зимнего сезона 2023-2024. Такое пальто станет вашим любимым, поскольку мягкое на ощупь прекрасно согревает и выглядит стильно. Под него можно обувать все: лоферы, угги, кроссовки, грубые ботинки, ботильоны и высокие сапоги.

Афганское пальто

Чем заменить пуховик / Фото: pixabay.com

Такая модель стала популярной в 2023 году и не собирается покидать модные вершины еще долго. Афганское пальто выглядит роскошно за счет длинного меха на воротнике, рукавах и внизу. Все модницы, которым нравится аутентичные модели одежды, не прогадают, если будут иметь в своем гардеробе такую изысканную колоритную вещь.

Шуба из экомеха

Чем заменить пуховик / Фото: Freepik

Экошуба является трендом стиля изысканного минимализма, который уже несколько лет занимает лидирующие позиции. У каждой модницы мира, наверное, есть такая модель одежды. Этот вариант стильный, практичный и бюджетный, поэтому приобрел бешеную популярность. К тому же, экошуба очень теплая и удобная, выглядит шикарно и сравнительно недорога.

Дубленка

Чем заменить пуховик / Фото: Freepik

Модели авиаторы сейчас просто безумно популярны, и такой тренд уверенно продержится еще несколько последующих лет. Эти дубленки обычно изготавливаются из экокожи класса люкс, а согревают не хуже натуральных. Такую верхнюю одежду можно комбинировать с чем угодно, вы всегда будете выглядеть стильно и непревзойденно.

Читайте также:

С чем носить ботильоны, чтобы фигура стала визуально стройной: 4 стильных варианта

Главные антитренды в одежде 2024 года: об этих вещах следует забыть и чем их лучше заменить

Эта одежда старит женщин 40+: пять зимних вещей, от которых стоит избавиться и чем их заменить