Стильная замена пуховику: 6 вариантов зимней одежды, которая будет безумно популярна в 2024 году

Есть несколько модных альтернатив, чтобы заменить теплый пуховик, к тому же, эта одежда изысканная, прекрасно согревающая и не дорогая.
Да, пуховик – это незаменимая вещь зимой, потому что он теплый, удобный и универсальный. Но каждой женщине хочется не только тепла от верхней одежды, но и стильных вариантов для своих аутфитов. Рассказываем, какие альтернативные и стильные модели будут на пике популярности в 2024 году.
Классическое длинное пальто прямого кроя
Это универсальная, элегантная и роскошная вещь, которая есть у каждой модницы мира. Без черного или коричневого пальто длины макси не обходится ни один модный показ именитых дизайнеров. Оно много лет держится на пике трендов и не собирается сдавать свои позиции в 2024 году. А еще прямое классическое пальто очень теплое и универсальное, потому что подходит под любой образ – обычный, деловой или вечерний.
Куртка-бомбер
Эти куртки в последнее время очень популярны во всем мире, поскольку их можно комбинировать с любой одеждой. Они идеально смотрятся как на пышной, так и на хрупкой фигуре. К тому же такая куртка очень теплая, уютная и довольно удобная. А так как она на пике популярности уже не один год, ее смело можно выбрать для своего зимнего гардероба на несколько сезонов подряд.
Пальто Teddy
Это, пожалуй, самая популярная модель верхней одежды зимнего сезона 2023-2024. Такое пальто станет вашим любимым, поскольку мягкое на ощупь прекрасно согревает и выглядит стильно. Под него можно обувать все: лоферы, угги, кроссовки, грубые ботинки, ботильоны и высокие сапоги.
Афганское пальто
Такая модель стала популярной в 2023 году и не собирается покидать модные вершины еще долго. Афганское пальто выглядит роскошно за счет длинного меха на воротнике, рукавах и внизу. Все модницы, которым нравится аутентичные модели одежды, не прогадают, если будут иметь в своем гардеробе такую изысканную колоритную вещь.
Шуба из экомеха
Экошуба является трендом стиля изысканного минимализма, который уже несколько лет занимает лидирующие позиции. У каждой модницы мира, наверное, есть такая модель одежды. Этот вариант стильный, практичный и бюджетный, поэтому приобрел бешеную популярность. К тому же, экошуба очень теплая и удобная, выглядит шикарно и сравнительно недорога.
Дубленка
Модели авиаторы сейчас просто безумно популярны, и такой тренд уверенно продержится еще несколько последующих лет. Эти дубленки обычно изготавливаются из экокожи класса люкс, а согревают не хуже натуральных. Такую верхнюю одежду можно комбинировать с чем угодно, вы всегда будете выглядеть стильно и непревзойденно.
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