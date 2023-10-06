Стильно и тепло: какие шапки в тренде осенью-зимой 2023-го и как правильно выбрать хорошую модель

Тренды осени и зимы 2023-2024: какие шапки в моде и как подобрать модель, чтобы подходила к образу.

У каждой модницы в своем арсенале есть несколько шапок, чтобы были на все случаи жизни: для холода, для красоты и стильного образа. Но осенняя или зимняя погода требует не только красоты и стиля, но и защиты и тепла. Нужно выбирать такую шапку, которая будет радовать не только эффектным видом, но и защищать голову от холода, дождя и снега. Как выбрать шапку, чтобы не прогадать, и какие головные уборы в трендах осенью и зимой 2023-2024 – читайте дальше.

Как выбрать шапку на осень и зиму

Шапки на осень и зиму как для женщин, так и для мужчин бывают разных видов, фасонов и цветов. Однако, чтобы она принесла максимальную пользу во время холодного времени года, следует выбирать головной убор по универсальным показателям.

Обязательно должна быть внутренняя подкладка, которая делает шапку более теплой. А если ткань подложки из дышащих материалов, то она еще будет впитывать влагу. Чтобы шапка в снежную погоду или дождь не промокла, следует обращать внимание на материал внешнего слоя изделия. Есть много разновидностей водоотталкивающих материалов, о которых можно узнать у продавца. Козырьки и широкие поля шапки являются надежной защитой лица от дождя, ветра или снега. Чем больше поля, тем лучше защита. Лучшей шапкой для защиты от снега и мороза считается шапка-авиатор. Она имеет теплый мех внутри и водонепроницаемый материал извне.

Какие шапки в тренде осенью и зимой 2023-2024

Самыми главными видами шапок, которые будут популярны в осенне-зимний период 2023-2024 годов будут следующие: вязаные шапки и шапки с помпонами, шапка-носок, меховые шапки, береты, кепки, шляпы, шапки-ушанки, шапки-балаклавы, снуды.

Береты

Какие шапки в трендах осенью-зимой 2023 / Фото: pixabay.com

До сих пор хорошие береты не слишком пользовались популярностью у модниц. Но осенью 2023 года эта шапка на пике трендов, поскольку известные кутюрье включили их в свои модные показы коллекций. Поэтому прежняя актуальность беретов вернулась и заняла вершину модного олимпа.

Современные береты могут быть тонкими и плоскими в классическом исполнении, вязаные и объемные, дополненные вуалью или другими декоративными элементами. Модные береты сезона 2023-2024 выполнены из шерсти, кашемира, стриженого меха и даже кожи. Такой головной убор идеально подойдет к деловому, повседневному и праздничному аутфиту.

Кепки

Какие шапки в трендах осенью-зимой 2023 / Фото: pixabay.com

Еще недавно этот головной убор можно было отнести к спортивному стилю. Самые модные кепки осенью 2023 продемонстрированы в изысканных образах делового и романтического стиля. Что позволяет выглядеть гармонично и привлекательно.

Трендовые кепки этого сезона представлены с ушками и вуалью, что придает особый шарм и изысканность. Изготовленные из кашемира, кожи, фетра, они имеют богатый декор в виде шипов, заклепок, застежек или представлены в лаконичном виде без дополнений.

Трикотажная шапка-носок

Какие шапки в трендах осенью-зимой 2023 / Фото: pixabay.com

Среди большого разнообразия топовых шапок осени и зимы 2023-2024 шапка-носок имеет одну из лидирующих позиций. Эти шапки считаются унисексом, поэтому подходят как мужчинам, так и женщинам. Эти универсальные шапки пользуются такой популярностью благодаря своей практичности. Ведь их можно носить и осенью, и зимой, стоит только подобрать подходящую модель.

Этой осенью представлены шапки с отворотами, принтами, в полоску или в монохромных оттенках. Модная шапка-носок будет гармонично дополнять шубу, дубленку, пальто и пуховик. Таким образом, она завершит ваш модный образ в стиле спорт-шик или street style.

Вязаные шапки

Какие шапки в трендах осенью-зимой 2023 / Фото: pixabay.com

Популярность вязаных изделий трудно переоценить – стильно, тепло и красиво. В этом сезоне представлены различные модели и их интерпретации. Здесь и вязаные шапки с помпонами, и в виде берета, снуды с ушками и бинами. Одной из самых ярких и популярных моделей можно назвать шапку с крупной вязкой. Такой головной убор сразу привлекает внимание, вы будете выглядеть стильно и незабываемо.

Цвета в сезоне 2023-2024 могут быть разнообразными: от яркого до монохромных теплых оттенков. Шапки могут быть дополнены помпонами, с отворотами, а также в комплекте с перчатками и шарфами.

Меховые шапки

Какие шапки в трендах осенью-зимой 2023 / Фото: pixabay.com

Осенью-зимой 2023-2024 модными и популярными будут меховые шапки. Они могут быть выполнены из натурального или эко-меха, который не уступает настоящему.

Мегамодные меховые шапки выглядят шикарно, ваш образ в такой шапке будет изысканным и дорогим. Здесь также представлено очень много фасонов. Это могут быть шапки-ушанки, кубанки, меховые кепки или береты. Такой головной убор подойдет под шубу, пальто, пуховик, главное подобрать гармоничный вариант по цвету и типу меха.

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