Стильные и желанные: топовые сумки нового сезона, без которых невозможно представить современный гардероб
Пора освежить свой гардероб для осени: обновить капсулу базовых вещей, выбрать модную верхнюю одежду и, конечно, пополнить коллекцию несколькими новыми сумками! Потому что сумка — это не просто аксессуар, а главный акцент, задающий характер всему образу. Осень-2025 предлагает роскошные материалы, напоминающие природу, и смелые эксперименты с формами: от утонченных мини-клатчей до пушистых меховых хобо.
О новинках осеннего сезона 2025 года рассказали в журнале "Космополитан".
Винтаж в текстурированной коже
Сумки винтажного стиля из жатой кожи остаются бессмертной классикой и этой осенью снова выходят на первые позиции трендов. Chanel, Chloe, Acne Studios, Coperni и Miu Miu показали, как стильно и актуально такие аксессуары смотрятся в современных осенних образах.
Лакированная кожа с эффектом градиента
Еще один хит сезона, перекликающийся с винтажной классикой — сумка карамельного оттенка с нежным коричневым градиентом. Такие модели уже показали Miu Miu, Prada и другие бренды. Гладкая, сверкающая текстура burnished leather в сочетании с заметной фурнитурой создает аксессуар, который всегда выглядит роскошно и безупречно современно.
Меховые сумки
И в завершение — аксессуары из неожиданного материала, уже успевшие завоевать поклонников среди модников. Fendi, MSGM, Niccolò Pasqualetti и другие бренды презентовали пушистые сумки на подиумах, превратив мех в стильный и современный акцент в образах.
Мини-сумки
Маленькие, но эффектные — мини-сумки возвращаются на пик моды. Идеальный выбор для тех, кто считает сумку больше украшением, чем органайзером. Chanel, Stella McCartney и Chloe показали свои варианты: знакомые модели в миниатюрном формате. Такой аксессуар мгновенно преображает образ, становясь яркой деталью, которая не останется незамеченной на улице.
Сумки со змеиным принтом
Змеиный принт сочетает естественную элегантность и шикарный акцент, возвращаясь в модные коллекции осени 2025 года. Valentino, Zimmermann и Gabriela Hearst представили такие модели на показах FW'25, преимущественно в теплых коричневых и графитовых оттенках. Учитывая растущую популярность анималистических паттернов, можно не сомневаться, что эти сумки еще не раз станут звездами streetstyle-образов блогеров.
Бахрома
Несмотря на громкий возврат бахромы в коллекциях SS'25, этот бохо-акцент не собирается сдавать позиции. И это приятная новость для тех, кто уже имеет столь выразительный аксессуар в гардеробе. Dior и Valentino подтвердили актуальность тренда, представив сумки с бахромой в своих осенних коллекциях.