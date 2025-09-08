Стильные и желанные: топовые сумки нового сезона, без которых невозможно представить современный гардероб

Самые модные сумки осеннего сезона 2025 года / © unsplash.com

О новинках осеннего сезона 2025 года рассказали в журнале "Космополитан".

Винтаж в текстурированной коже

Сумки винтажного стиля из жатой кожи остаются бессмертной классикой и этой осенью снова выходят на первые позиции трендов. Chanel, Chloe, Acne Studios, Coperni и Miu Miu показали, как стильно и актуально такие аксессуары смотрятся в современных осенних образах.

Acne Studios / © cosmo.com.ua

Лакированная кожа с эффектом градиента

Еще один хит сезона, перекликающийся с винтажной классикой — сумка карамельного оттенка с нежным коричневым градиентом. Такие модели уже показали Miu Miu, Prada и другие бренды. Гладкая, сверкающая текстура burnished leather в сочетании с заметной фурнитурой создает аксессуар, который всегда выглядит роскошно и безупречно современно.

Miu Miu / © cosmo.com.ua

Меховые сумки

И в завершение — аксессуары из неожиданного материала, уже успевшие завоевать поклонников среди модников. Fendi, MSGM, Niccolò Pasqualetti и другие бренды презентовали пушистые сумки на подиумах, превратив мех в стильный и современный акцент в образах.

Fendi / © cosmo.com.ua

Мини-сумки

Маленькие, но эффектные — мини-сумки возвращаются на пик моды. Идеальный выбор для тех, кто считает сумку больше украшением, чем органайзером. Chanel, Stella McCartney и Chloe показали свои варианты: знакомые модели в миниатюрном формате. Такой аксессуар мгновенно преображает образ, становясь яркой деталью, которая не останется незамеченной на улице.

Chanel / © cosmo.com.ua

Сумки со змеиным принтом

Змеиный принт сочетает естественную элегантность и шикарный акцент, возвращаясь в модные коллекции осени 2025 года. Valentino, Zimmermann и Gabriela Hearst представили такие модели на показах FW'25, преимущественно в теплых коричневых и графитовых оттенках. Учитывая растущую популярность анималистических паттернов, можно не сомневаться, что эти сумки еще не раз станут звездами streetstyle-образов блогеров.

Valentino / © cosmo.com.ua

Бахрома

Несмотря на громкий возврат бахромы в коллекциях SS'25, этот бохо-акцент не собирается сдавать позиции. И это приятная новость для тех, кто уже имеет столь выразительный аксессуар в гардеробе. Dior и Valentino подтвердили актуальность тренда, представив сумки с бахромой в своих осенних коллекциях.

