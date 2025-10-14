Стильные короткие стрижки для женщин за 50: омолаживают на десять лет и долго держат форму

Какие модные стрижки для женщин за 50 / © Unsplash

После 50 лет каждая женщина стремится иметь ухоженный, стильный и привлекательный вид и не тратить кучу времени на укладку своих локонов. И это действительно возможно, ведь правильно подобранная стрижка отлично справится с этими задачами. Стилисты назвали прически, которые зрительно омолаживают лицо на 10 лет, подчеркивают естественную красоту, придают волосам объем и освежают общий образ. А самое главное — они сохраняют форму даже без постоянного посещения салона.

Классическое каре с мягкими линиями

Какие модные стрижки для женщин за 50

Эта стрижка является вневременной классикой. Она подходит абсолютно всем женщинам и придает элегантности, что важно в зрелом возрасте. Мягкое, немного закругленное каре с удлинением к лицу визуально сужает овал, маскирует морщинки у губ и придает объем тонким волосам.

Какие преимущества такой стрижки:

подходит как для прямых, так и для волнистых волос;

легко укладывать — достаточно нескольких движений феном;

сохраняет форму до 6 месяцев.

Пикси

Какие модные стрижки для женщин за 50

Если хочется динамики и воздушности в образе, следует выбирать пикси. Короткий затылочный срез, удлиненные пряди возле лица и текстурная верхушка делают общий аутфит ярким и молодым.

Почему стоит попробовать именно пикси после 50 лет:

открывает лицо, подчеркивает глаза;

омолаживает даже без макияжа;

не требует сложного ухода.

Это идеальный вариант для активных женщин, которые хотят выглядеть безупречно без лишних усилий.

Боб с легкой асимметрией

Какие модные стрижки для женщин за 50 / © pixabay.com

Асимметричный боб придает шарм, женственность и современность. Легкая разница в длине по бокам создает эффект движения, а объем возле корней визуально подтягивает контур лица.

Преимущества стрижки: