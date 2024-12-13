Стильные стрижки для женщин 45+, которые отлично маскируют седину без окрашивания

Если вы хотите скрыть седину без окрашивания – это реально. Есть две трендовые стрижки, которые не только замаскируют нежелательные седые пряди, но и омолодят на несколько лет.

Эти современные стрижки будут идеально подходить женщинам, которые хотят скрыть седину и добавить в образ свежесть и безупречную красоту.

Многослойный боб с мягкими переходами

Какие стрижки помогут замаскировать седину / Фото: Фото из открытых источников

Одной из самых популярных стрижек, маскирующих седину, является многослойный боб. Это универсальная прическа, подходящая всем женщинам без исключения. Такая трендовая стрижка придает локонам экстраординарный объем и структурированность.

Парикмахеры говорят, что многослойный боб позволяет скрыть седину благодаря игре текстур и слоев. Волосы с мягкими переходами и многослойной структурой создают движение, эффективно маскирующее седину, особенно у корней. К тому же эта стрижка вошла в список трендовых 2025 года, поэтому каждая женщина будет чувствовать себя потрясающей с такой прической.

Стилисты рекомендуют сочетать стрижку с окрашиванием в технике омбре, когда темные корни плавно переходят в более светлый оттенок. Это поможет сделать седину менее заметной, а волосы – более натуральными и блестящими.

Каскад с удлиненными прядями

Какие стрижки помогут замаскировать седину / Фото: Фото из открытых источников

Еще одним трендом для женщин 45+ является каскадная стрижка. Хотя она не так популярна, как боб, однако не менее эффективно маскирует седину, создавая динамичный и стильный образ одновременно. Стрижка с удлиненными прядями по бокам лица помогает скрыть первые признаки седины, особенно в области висков и по линии роста волос.

По словам стилистов, каскад с удлиненными прядями – это прекрасный выбор для женщин, которые хотят выглядеть моложе, не прибегая к радикальным методам. Удлиненные пряди аккуратно обрамляют лицо, создавая эффект густых волос и маскируя седину. Эта стрижка подходит как для прямых, так и для волнистых волос.

Модные эксперты рекомендуют выбрать каскад, если хочется придать легкость и игривость своему образу. Однако важно помнить, что переходы между слоями должны быть плавными и мягкими — именно такая техника стрижки отлично маскирует седину.

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