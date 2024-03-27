Стильные стрижки для женщин после 45: не нуждаются в укладке, делают волосы визуально густее

Весна – это идеальное время для смены своего образа. И если вы еще не успели выбрать прическу, то стилисты предлагают этой весной остановить свой выбор на любом из пяти вариантов. Эти стрижки могут кардинально изменить стиль, омолодить и выразить естественную красоту. К тому же, такие прически считаются самыми популярными в мире, поэтому вы всегда будете выглядеть стильно, если выберете одну из них.

Пикси с текстурированными прядями

Какие стрижки самые лучшие для женщин 45+ / Фото: Freepik

Такая стрижка создает динамический образ, маскирует возрастные изменения на лице и придает локонам густоты. Текстурированные пряди ложатся в правильную форму, создавая естественное движение и объем. Волосы в этой стрижке совсем не нуждаются в укладке, достаточно просто взъерошить его руками – и ваш стильный аутфит готов.

Асимметричный боб

Какие стрижки самые лучшие для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

Такой вариант будет идеальным для женщин, желающих кардинально изменить свой стиль. Это трендовая прическа, которая одновременно закрывает несколько проблем – выражает скулы, омолаживает, делает волосы визуально густыми и здоровыми. Асимметричный боб универсален, ведь подходит для всех типов лица и волос любой структуры.

Короткая стрижка с челкой

Какие стрижки самые лучшие для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

Здесь может быть множество вариантов, главный акцент – это челка. Она может быть хоть какой длины и формы. Челка отлично замаскирует все недостатки кожи, уберет лишний объем с нижней части лица и выразит красоту ваших глаз. Стилисты рекомендуют всем женщинам 45+ делать короткие стрижки с косой челкой, такая прическа придает образу совершенно нового значения.

Каре с объемной верхней частью

Какие стрижки самые лучшие для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

Это эталонная классическая стрижка, придающая образу элегантности и невероятной роскоши. Если у вас тонкие волосы без объема, тогда для ваших локонов это просто спасение. Стрижка не требует особого ухода, пряди хорошо ложатся в такой прическе, а образ приобретает непревзойденное совершенство.

Градуированная пикси с длинной челкой

Какие стрижки самые лучшие для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

Сегодня пикси – это топовая стрижка, которая является самой популярной по всему миру. Что не удивительно, потому что она стоит первой в списке омолаживающих. С помощью градуировки создается дополнительный объем и игривость, что станет ключевым в новом образе. Такая стрижка подойдет для смелых и уверенных женщин, которые не боятся после сорока лет кардинально изменить свой стиль и свою жизнь.

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