Стильный зимний маникюр на короткие ногти: какие цвета будут на пике популярности 2024 года

Когда как ни накануне праздников обновлять свой маникюр. Актуальная тенденция этой зимы для коротких ногтей – это минималистичный маникюр прямоугольной формы с аккуратными закругленными кончиками. Рассказываем, какие элегантные варианты маникюра на маленькие ногти будут на пике популярности зимнего сезона 2023-2024.

Оливковый маникюр

Модный зимний маникюр на короткие ногти. / Фото: pixabay.com

Бесспорный хит, который держится на пике популярности еще с лета 2023 года, и в 2024 году не собирается сдавать свои позиции. Такой спокойный оттенок будет уместен как для повседневной жизни, так и для уютных праздничных рождественских вечеров.

Нюдовый маникюр

Модный зимний маникюр на короткие ногти. / Фото: pixabay.com

Этот тренд никогда не выйдет из моды, и нынешняя зима не станет исключением. Чтобы маникюр подходил максимально, обратите внимание на полупрозрачное покрытие, полностью соответствующее тону вашей кожи. Такие ноготки будут иметь дорогой и ухоженный вид. А чтобы маникюр был праздничным, можно добавить немного сияния с помощью глиттера. Также дополнить чудесный маникюр можно декоративными линиями золотистого цвета.

Молочный маникюр

Модный зимний маникюр на короткие ногти. / Фото: pixabay.com

Такой маникюр станет удачным выбором для новогодних праздников. Поскольку его можно дополнить декоративными элементами, не перегружая общий дорогостоящий минимализм. Это могут быть снежинки, звездочки или снеговики. Следует помнить, чем короче у вас ноготки, тем меньше должно быть декоративных элементов в маникюре.

Бордовый маникюр

Модный зимний маникюр на короткие ногти. / Фото: pixabay.com

Бордовый цвет в 2024 году будет на пике популярности. Дизайнеры представили свои коллекции, в которых этот глубокий цвет занял лидирующие позиции. Потому без него не обошлось в ногтевой индустрии красоты. На сегодняшний день глубокие винные оттенки можно увидеть на ногтях многих мировых знаменитостей.

Голубой маникюр

Модный зимний маникюр на короткие ногти. / Фото: pixabay.com

Голубой цвет наверняка никогда не выйдет из моды, особенно зимой. Тем более, палитра оттенков настолько разнообразна, что даже самые взыскательные модницы обретут свой голубой цвет. Можно выбирать от нежного пастельного оттенка до глубочайшего и насыщенного. А глиттер придаст праздничный свет, поэтому такой маникюр идеально подойдет для празднования Нового года.

Микрофренч или минималистичный французский маникюр

Модный зимний маникюр на короткие ногти. / Фото: pixabay.com

Кажется, что френч никогда не выйдет из моды, ведь смотрится на ноготках каждой модницы дорого и изысканно. От обычного французского маникюра микрофренч отличается более тоненькой полосочкой на кончиках ногтей. Для зимнего маникюра идеально подойдет полосочка из серебристого, золотого или темного лака.

Маникюр хром

Модный зимний маникюр на короткие ногти. / Фото: pixabay.com

Такой вид маникюра с легким перламутровым блеском твердо стоит на лидирующих позициях и сходить с пьедестала не будет еще долго. В качестве основы лучше выбирать актуальные оттенки коричневого цвета – латте или шоколада. Вообще шоколадный цвет на пике популярности еще с осени 2023 года и покидать модный олимп в 2024 году не собирается.

Модный зимний маникюр на короткие ногти. / Фото: pixabay.com

Маникюр с фольгой, стразами и жемчугом

Модный зимний маникюр на короткие ногти. / Фото: pixabay.com

Отдельно стоит отметить хит зимнего сезона 2023-2024 – маникюр с фольгой. Золотая фольга на ногтях создает визуальный эффект осыпающейся благородной позолоты. Для такого маникюра подойдет как нюдовая основа, так и контрастная.

Также стоит этой зимой 2023-2024 обратить внимание на объемные декоративные хромовые элементы для ногтей. Идеальным для праздничного маникюра станет дополнение в виде жемчуга или страз.

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