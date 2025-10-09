ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Стиральная машина больше не будет прыгать во время отжима: простые лайфхаки от мастеров ремонта

Как остановить прыжки стиралки без вызова мастера: эффективные методы решения проблемы, подходящие для любой модели.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что делать, чтобы стиральная машина не прыгала

Что делать, чтобы стиральная машина не прыгала / © Unsplash

Большинство хозяек сталкиваются с проблемой, когда стиральная машина во время отжима буквально прыгает по полу, грохочет и даже толкает соседние приборы и мебель. Эта ситуация не только раздражает, но может повредить технику и пол. Мастера по ремонту техники объясняют, что чаще всего причина — нестабильное положение стиральной машины или неравномерная загрузка белья. Впрочем, существует несколько простых способов исправить это самостоятельно, не тратя деньги на вызов специалиста.

Какие причины того, что стиралка прыгает

  • Неровный пол: чаще всего машина прыгает на высоких оборотах из-за наклона.

  • Неправильное выравнивание ножек: если регулируемые ножки стоят не на одном уровне, во время оборотов барабан качает всю машину.

  • Перегрузка или неравномерная загрузка белья: несколько тяжелых вещей в барабане могут сбить баланс.

  • Изношенные амортизаторы или пружины: в старых моделях это происходит чаще, но иногда достаточно просто проверить состояние креплений.

Как легко решить проблему, чтобы машинка не прыгала во время отжима

  • Проверка уровня пола. Используйте уровень для строительства, чтобы убедиться, что место для стиральной машины ровное. При необходимости подложите специальные резиновые подкладки или регулируемые прокладки.

  • Выравнивание ножек. Открутите или закрутите регулируемые ножки, пока стиралка не станет абсолютно ровно.

  • Правильная загрузка белья. Распределяйте белье равномерно. Большие полотенца или одеяла лучше стирать отдельно во избежание дисбаланса.

  • Антивибрационные коврики. Специальные резиновые коврики под стиральную машину значительно сбавляют прыжки и шум, а также защищают пол.

  • Проверка амортизаторов и пружин. Если после всех шагов машина все еще прыгает, проверьте состояние амортизаторов. Их можно заменить самостоятельно или с помощью мастера, что значительно повышает стабильность.

