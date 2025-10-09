Стиральная машина больше не будет прыгать во время отжима: простые лайфхаки от мастеров ремонта

Что делать, чтобы стиральная машина не прыгала / © Unsplash

Большинство хозяек сталкиваются с проблемой, когда стиральная машина во время отжима буквально прыгает по полу, грохочет и даже толкает соседние приборы и мебель. Эта ситуация не только раздражает, но может повредить технику и пол. Мастера по ремонту техники объясняют, что чаще всего причина — нестабильное положение стиральной машины или неравномерная загрузка белья. Впрочем, существует несколько простых способов исправить это самостоятельно, не тратя деньги на вызов специалиста.

Какие причины того, что стиралка прыгает

Неровный пол: чаще всего машина прыгает на высоких оборотах из-за наклона.

Неправильное выравнивание ножек: если регулируемые ножки стоят не на одном уровне, во время оборотов барабан качает всю машину.

Перегрузка или неравномерная загрузка белья: несколько тяжелых вещей в барабане могут сбить баланс.

Изношенные амортизаторы или пружины: в старых моделях это происходит чаще, но иногда достаточно просто проверить состояние креплений.

Как легко решить проблему, чтобы машинка не прыгала во время отжима