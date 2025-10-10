Большинство людей вспоминают о технике только тогда, когда она перестает работать. А стиральная машина — одна из тех домашних помощниц, без которой трудно представить свою жизнь. Однако ее поломки часто случаются не из-за износа деталей, а из-за неправильного ухода. Эксперты по ремонту назвали несколько простых правил, которые помогут вашей стиральной машине работать без сбоев годами.

Раз в месяц запускайте цикл без стирки при максимальной температуре. Добавьте специальный очиститель для стиральных машин или ложку лимонной кислоты. Это поможет избавиться от накипи, грязи и остатков порошка, которые оседают в барабане и на тене.

Не перегружайте барабан. Если стиральная машина прыгает или шумит, значит, вы положили слишком много вещей. Постоянная перегрузка сокращает срок службы амортизаторов и двигателя. Лучше стирать почаще, но закладывать меньше белья.

После каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой. Влага — это главный враг вашей стиральной машины. Когда дверца закрыта, внутри накапливается конденсат, что приводит к появлению плесени и неприятного запаха.

Регулярно чистите фильтр и сливной насос. Многие даже не догадываются, что у стиральной машины есть фильтр, который нужно чистить. Он собирает ворсинки, волосы, нити и мелкий мусор. Забитый фильтр — частая причина того, что машинка не сливает воду. Очищайте его раз в два месяца, и техника не будет ломаться.