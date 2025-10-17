- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
Стиральная машина не заплесневеет, если делать одно действие после каждой стирки
Эксперты по уборке рассказали, как избежать плесени в стиральной машине без специальных средств.
Плесень в стиральной машине — распространенная проблема, вызывающая неприятный запах и способная испортить даже чистое белье. Однако энтузиасты уборки утверждают, что избежать этого можно, тратя всего три секунды после каждой стирки — достаточно просто оставлять дверцу машины немного приоткрытой.
Об этом сообщило издание Express
Большинство людей имеют привычку сразу закрывать дверцу после завершения стирки. Однако это создает внутри влажную среду, в которой быстро развивается плесень. Грибок обычно появляется на резиновом уплотнителе дверцы и может распространяться внутрь барабана.
Специалисты по уборке отмечают: самое важное — не оставлять влагу внутри машины. Именно в ней активно размножается грибок и бактерии. Поэтому дверцу и отсек для порошка лучше всегда оставлять открытыми, пока техника полностью не высохнет.
Если же плесень уже образовалась, ее можно удалить без химии. Для этого достаточно смочить ткань в белом уксусе и протереть резиновые уплотнители. Уксус обладает природными антибактериальными свойствами, которые помогают уничтожить споры грибка. После этого стоит добавить в барабан немного пищевой соды и запустить цикл стирки без белья на высокой температуре.
Пищевая сода растворяет мыльный налет и помогает устранить остатки влаги, бактерий и запахов. Таким образом, регулярное проветривание и периодическая очистка помогут сохранить стиральную машину в идеальном состоянии на долгие годы.
