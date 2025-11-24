Шум во время стирки стиральной машиной / © pexels.com

Обычно люди сразу вызывают мастеров, и стоимость ремонта иногда достигает космических цифр через несколько минут работы. Но часто шум стиральной машины можно устранить гораздо проще, без дорогостоящего сервиса.

Одной из основных причин грохота является слабое крепление баков или амортизаторов. Поэтому устройство начинает скрежетать и вибрировать, создавая дискомфорт в квартире. На самом деле достаточно проверить и плотно закрутить один болт — и барабан снова вращается плавно, без лишних звуков.

Чтобы устранить проблему, необходимо сначала отключить стиральную машину от электросети. Затем следует снять нижнюю панель для доступа к креплениям. Используйте соответствующий инструмент и осторожно затяните болты — это обеспечит безопасность и эффективность. После этого машинка работает тихо, а возможность последующих поломок значительно уменьшается.

Такое решение позволяет экономить не только средства, но и нервы, ведь постоянный грохот мешает домашним делам и может раздражать соседей. Контроль над небольшим ремонтом дает уверенность и быстро восстанавливает нормальную работу устройства.

Специалисты советуют всегда соблюдать правила безопасности: перед любым вмешательством отключайте технику от сети. Если сомневаетесь в собственных навыках, ознакомьтесь с инструкцией или посмотрите видео по вашей модели. Даже минимальные самостоятельные действия часто дают ощутимый результат.

Итог прост: чаще всего шум стиральной машины во время стирки или отжима устраняется одним движением — проверьте крепление и закрутите болт. Это делает технику тише, продлевает ее срок службы и возвращает квартире комфорт для повседневной жизни.