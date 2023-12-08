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Стиральная машинка будет работать вечно: 3 способа, которые продлят ей жизнь

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Стиральная машинка будет работать вечно: 3 способа, которые продлят ей жизнь

Что делать, чтобы стиральная машина не ломалась / Фото: pixabay.com

Это долговечный прибор, но даже он может выйти из строя, поэтому следует воспользоваться некоторыми уловками, чтобы продлить срок его службы.

Поломка стиральной машины довольно неприятная ситуация как для владельцев, так и для их нервов и кошелька. Согласитесь, самостоятельно такую проблему решить сложно, а вызов мастера может растянуться во времени. Но если придерживаться трех несложных правил эксплуатации бытового прибора, то он будет служить вам долгие годы. Рассказываем, что нужно делать, чтобы стиралка служила вечно и никогда не ломалась.

Правильно пользуйтесь стиральной машиной

Если вы знаете, как работает прибор, это обезопасит вас от неприятных ситуаций и поломок. Для начала тщательно изучите инструкцию, чтобы знать, как работает каждый режим, как ухаживать и чистить машинку.

Обычно производитель рекомендует чистить стиралку раз в месяц. Кроме чистки отдельных деталей: лотка для порошка, дверцы и резиновых частей, нужно еще запускать цикл стирки без вещей при высоких температурах. Таким образом вы будете держать свою машинку в порядке, а она отблагодарит вас длинной службой.

Не стоит перегружать стиральную машинку

Загружать стирку в машинку нужно ровно настолько, насколько предложено в инструкции. Если положить больше вещей, то барабан будет работать неправильно. И если положить мало, это тоже плохо отразится на работе прибора.

Нужно заполнять барабан одеждой в рекомендованном количестве большого, среднего и малого размера. Тогда все вещи будут стираться и отжиматься равномерно. Не стоит стирать сразу несколько больших вещей, это усложняет работу стиральной машинки.

После стирки обязательно оставляйте дверцу открытой, чтобы высох барабан. В противном случае внутри останется влага, что повлечет за собой появление бактерий и неприятный запах.

Проверяйте, чтобы не было утечки воды

Иногда через лоток для порошка или из-под стиральной машинки может вытекать или сочиться вода. Следует обращать на это внимание, потому что причин может быть несколько – засор фильтров, треснувший шланг и т.д. Если стиральная машинка подтекает, и вы самостоятельно не справитесь с проблемой, тогда лучше вызвать мастера, чтобы он мог устранить поломку.

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Дата публикации
Просмотры
142
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