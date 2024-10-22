Стиральная машинка будет работать вечно: просто раз в месяц запускайте этот режим

Если соблюдать эти простые правила эксплуатации прибора, он будет служить очень долго.

Мы уже не представляем свою повседневность без стиральной машинки, ведь она упрощает нам жизнь. Но если устройство использовать неправильно, оно может быстро сломаться. Чтобы стиральная машина служила долго, есть несколько простых трюков, чтобы продлить ее безупречную работу. Рассказываем о неожиданном лайфхаке, который поможет вашей помощнице работать целую вечность.

Что сделать, чтобы стиральная машинка работала вечно: полезный лайфхак

Современные стиральные машинки обладают функцией самоочистки, однако об этом мало кто знает. Если вы используете прибор каждый день, эта программа должна включаться раз в месяц. Это позволит избавиться от известкового налета и грязи, регулярно накапливающейся в приборе.

Если стиральная машинка не имеет такой функции, тогда необходимо включать раз в месяц режим кипячения, работающий при температуре 90 градусов. Прибор после такого цикла хорошо очистится от известкового налета, грязи, плесени и неприятного запаха.

Как предупредить поломку стиральной машинки

Не следует перегружать стиралку. Это может спровоцировать поломку приводного ремня или подшипников, поэтому придется вызывать специалиста по ремонту.

Это может спровоцировать поломку приводного ремня или подшипников, поэтому придется вызывать специалиста по ремонту. Выбирайте правильный порошок. От правильного подбора средств для стирки будет зависеть состояние машинки. Не следует использовать порошки с высоким содержанием фосфатов. Чаще именно они становятся причиной накипи на нагревательном элементе, из-за чего прибор может поломаться в любой момент.

От правильного подбора средств для стирки будет зависеть состояние машинки. Не следует использовать порошки с высоким содержанием фосфатов. Чаще именно они становятся причиной накипи на нагревательном элементе, из-за чего прибор может поломаться в любой момент. Регулярно прочищайте фильтры. Не стоит забывать об этом, раз в месяц проверяйте и прочищайте фильтры от ворсинок и грязи.

Не стоит забывать об этом, раз в месяц проверяйте и прочищайте фильтры от ворсинок и грязи. Правильно устанавливайте прибор. Обращайте внимание на пол, он должен быть ровным. В противном случае машинка во время вибрации может повредиться. Если в вашем доме неровный пол, подкладывайте под ножки прибора специальные резиновые подкладки.

Читайте также:

Как вывести пятна из одежды в домашних условиях: эффективные методы

Как согреться в квартире, если нет отопления: 6 лучших способов

Вы пылесосите здесь недостаточно: пять мест в квартире, которые редко убирают – и зря