Стиральная машинка снова будет, как новая: простой способ избавиться от грязи, слизи и плесени

Как почистить стиральную машинку / © Фото из открытых источников

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Стиралка — это незаменимая помощница в быту, однако со временем даже самая современная техника начинает неприятно пахнуть, работать хуже и терять свою эффективность. Основная причина этого — накопление грязи, остатков порошка, слизи и плесени в барабане и на резиновых элементах. Чтобы избавиться от этих проблем, нужно просто периодически проводить глубокую очистку бытового прибора. Рассказываем, как вернуть стиральной машинке чистоту и продлить срок службы.

Как быстро очистить стиральную машинку от грязи и плесени: поможет это копеечное средство

Подготовьте стиралку к очистке. Засыпьте в барабан 250 граммов любого кислородного отбеливателя, предназначенного для стирки в машинке-автомате. Это средство прекрасно борется со слизью, плесенью и мыльным налетом. Обработайте уплотнительную резину. Нанесите немного средства на резиновый уплотнитель дверцы. Особенно тщательно очистите все складки, углубления и уголки, потому что там чаще всего появляется плесень. Запустите стирку. Включите машинку без белья, выберите режим шерсти или деликатной стирки при температуре 40°C. Выключите функцию отжима. Такой режим обеспечивает полное смачивание поверхностей барабана, благодаря чему моющее средство действует максимально эффективно. Время цикла должно составлять 40 минут. После завершения стирки машинка будет чистой и без неприятного запаха, а уплотнитель — без налета. Финальный шаг — уход за резиной. После мытья важно не допустить пересыхания уплотнителя. Смочите ватный диск в глицерине и аккуратно протрите резиновые детали. Это сохранит их упругость и предотвратит возникновение трещин.

Такую чистку стиральной машинки необходимо проводить раз в 2 месяца, особенно если вы часто стираете при низких температурах или используете жидкие средства.